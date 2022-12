Arábia Saudita e China fazem apelo conjunto sobre a Ucrânia — CMIO

A China e a Arábia Saudita alertaram contra qualquer nova escalada do conflito entre a Ucrânia e a Rússia e pediram um acordo pacífico. Riad e Pequim também reiteraram suas políticas de mitigação da crise humanitária.

Em uma declaração conjunta após uma cúpula entre o rei saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud e o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira, os dois lados “sublinhou a importância de resolver os [Ukraine] conflito por meios pacíficos”.

Eles pediram “todos os esforços possíveis para reduzir a escalada de uma forma que contribua para restaurar a segurança e a estabilidade”, e limitar as consequências negativas da crise, segundo a Agência de Imprensa Saudita oficial (SPA).

Pequim reiterou seu compromisso com sua iniciativa de seis pontos destinada a aliviar a situação na Ucrânia. Em março, a China delineou um plano para prevenir um desastre humanitário, alertando contra “politizando questões humanitárias” e apelando para que os necessitados recebam toda a assistência necessária em tempo hábil.













A China também elogiou os esforços sauditas para fornecer apoio humanitário à Ucrânia, particularmente um recente pacote de ajuda no valor de US$ 400 milhões, disse a SPA. Pequim saudou as atividades de mediação de Riad, aparentemente referindo-se a uma significativa troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia em setembro, que envolveu quase 300 pessoas. O eventual acordo foi fechado com a ajuda de Türkiye e da Arábia Saudita.

Mais recentemente, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos ajudaram a intermediar um acordo para garantir a troca do empresário russo Viktor Bout pela estrela do basquete americano Brittney Griner.

A declaração conjunta sino-saudita foi divulgada depois que Xi se reuniu com vários líderes árabes em Riad, no que ele descreveu como “eventos marcantes”, onde também assinou um acordo de parceria estratégica com a Arábia Saudita.

A reaproximação histórica entre a China e a Arábia Saudita ocorre em um momento de relações gélidas entre Riad e Washington. Os aliados tradicionais recentemente entraram em conflito com a decisão do cartel de petróleo OPEP+, liderado pela Arábia Saudita, de cortar a produção de petróleo, uma medida que a Casa Branca descreveu como “míope.”