O presidente do Turquemenistão colocou a Rússia em primeiro lugar na lista de aliados

Berdimuhamedov participou de uma reunião ampliada do governo com a participação dos chefes das missões diplomáticas do Turcomenistão em países estrangeiros e em organizações internacionais.

Segundo ele, o Turquemenistão deve tomar as medidas necessárias para desenvolver ainda mais uma parceria mutuamente benéfica com os Estados Unidos no campo da política, segurança, comércio e esferas econômicas, cultura e educação, saúde e esportes.

Segundo ele, “as relações entre o Turcomenistão e os países europeus também ocupam um lugar importante nas atividades internacionais do estado turcomano”. “O Turquemenistão atribui grande importância ao fortalecimento abrangente da cooperação com os países do Oriente Médio. Nesse sentido, devemos construir relações multifacetadas com o Reino da Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Reino do Bahrein, o Estado do Catar , o Estado do Kuwait e o Sultanato de Omã”, enfatizou Berdimuhamedov.