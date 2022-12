Os legisladores supostamente querem conceder anistia aos cidadãos poloneses que se juntaram às forças de Kiev

Cidadãos poloneses que atualmente servem na Legião Internacional das Forças Armadas da Ucrânia e outras divisões podem enfrentar até cinco anos de prisão quando voltarem para casa, informou a agência de notícias polonesa Rzeczpospolita, citando o código penal do país.

Segundo o jornal, até o final de outubro, apenas 34 pessoas haviam apresentado pedidos de permissão para servir em um exército estrangeiro. Desse montante, dois pedidos foram aprovados pelo Ministério da Defesa, enquanto 14 foram aprovados pelo Ministério do Interior.

No entanto, dezenas, senão centenas, de poloneses estão lutando na Ucrânia, disse Miroslaw Czech – jornalista, ex-parlamentar e ativista ucraniano – à agência. Tecnicamente, eles estão infringindo a lei e teoricamente podem ser condenados, escreveu o jornal na quinta-feira.

Wojciech Skurkiewicz, vice-chefe do Ministério da Defesa Nacional da Polônia, no entanto, apontou que o governo não vê aqueles que lutam na Ucrânia como infratores. Ele sugeriu que esses combatentes não estão violando os interesses poloneses ou interferindo nos objetivos das forças armadas do país, e isso justifica uma “exclusão de responsabilidade criminal”.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

A morte de um mercenário dos EUA expõe a realidade sombria do serviço com a ‘Legião Internacional’ da Ucrânia

Alguns legisladores poloneses, no entanto, disseram que uma promessa do Ministério da Defesa não é suficiente para garantir que os combatentes que retornam da Ucrânia não sejam submetidos a investigações, interrogatórios e perseguições. O senador independente Krzysztof Kwiatkowski sugeriu que a melhor proteção para eles seria uma anistia geral, segundo o jornal. Ele apresentou um projeto de lei nesse sentido no parlamento polonês.













Estima-se que até 1.200 poloneses morreram lutando na Ucrânia até o final de novembro, de acordo com a mídia polonesa Niezalezny Dziennik Polityczny, enquanto outros milhares ficaram feridos.

Na quinta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia informou que as forças de Moscou destruíram vários alvos de alto valor com ataques de precisão, que também mataram 90 poloneses, que Moscou chamou de “mercenários”.

A Rússia alertou repetidamente os estrangeiros contra viagens à Ucrânia para lutar ao lado das forças de Kiev, afirmando que os trataria como mercenários, que não receberiam o status de prisioneiros de guerra conforme definido pela Convenção de Genebra.