MOSCOU, 10 de dezembro – RIA Novosti. O chefe da administração da cidade sul-africana de Durban, Musa Mbhele, ficou impressionado com a rapidez com que os engenheiros russos conseguiram restaurar a ponte da Crimeia após o ataque terrorista.

“Estou surpreso como os russos conseguiram reconstruir a ponte da Criméia tão rapidamente após o ataque terrorista – gostaríamos de aprender com você essas tecnologias de reconstrução, engenharia civil, desenvolvimento de transporte e infraestrutura. E também no campo do processamento de resíduos e saneamento”, disse o funcionário à RIA Novosti.