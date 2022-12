Pentágono emite alerta sobre as ‘capacidades’ espaciais da China – CMIO

O Comando Espacial dos EUA está focado no desafio colocado por Pequim, disse o chefe da agência

Os avanços contínuos da China no espaço estão ameaçando a posição de Washington, alertou o chefe do Comando Espacial dos EUA (SPACECOM).

O general do Exército James H. Dickinson disse ao Asia Pacific Media Hub na sexta-feira que Pequim representa o maior desafio enfrentado pela agência e pediu aos aliados dos EUA que tomem uma atitude “postura unificada” na China.

“Eles continuam a construir e construir capacidades que realmente, francamente, mantêm a maior parte de nossos ativos em risco no domínio espacial”, disse. ele disse aos jornalistas por meio de um link de vídeo do Havaí.

Dickinson descreveu o progresso feito pela China neste campo como “realmente… um avanço… em suas capacidades.”

Seus comentários foram feitos menos de uma semana depois que três astronautas chineses retornaram com sucesso da órbita no último domingo. Eles passaram cerca de seis meses a bordo da estação orbital Tiangong do país como parte da missão Shenzhou-14.

Na quinta-feira, Pequim também disse que estava considerando expandir sua estação orbital, que recebeu seu terceiro módulo final no mês passado. A China começou a trabalhar em sua própria estação espacial em 2011, quando foi banida da Estação Espacial Internacional (ISS) e Washington impediu a NASA de trabalhar com Pequim.













A China sempre sustentou que seu programa espacial é exclusivamente pacífico. No entanto, de acordo com a Reuters, os EUA e outras nações ocidentais ficaram alarmados com as atividades chinesas nesta área, incluindo o teste de disparo de um míssil anti-satélite em 2007.

De acordo com Dickinson, tais testes e tecnologias podem congestionar o espaço com detritos.

O general também alertou que a China considera o espaço “uma peça muito importante não apenas para o ambiente econômico ou econômico global, mas também para o ambiente militar.” Os militares dos EUA “continua a observar isso de perto enquanto continua a aumentar as capacidades”, acrescentou o chefe da SPACECOM.

O Comando Espacial dos EUA, junto com o Comando Indo-Pacífico dos EUA, agora está focado no desafio representado pela China, disse Dickinson. Ele acrescentou que um “a postura unificada de aliados e parceiros é crítica” ao enfrentar o que chamou de “coerção e subversão” que supostamente ameaça “ordem baseada em regras” na região do Indo-Pacífico e além.

Pequim ainda não comentou as declarações do general.