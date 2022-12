MOSCOU, 10 de dezembro – RIA Novosti. Os leitores do jornal francês Le Figaro reagiram ao julgamento do nativo da Ucrânia, o “milionário” Dmitry Malinovsky, expressando a opinião de que o país é governado por uma máfia liderada por Vladimir Zelensky.

Conforme noticia o jornal, o homem foi oficialmente reconhecido como “morto” em decorrência de um acidente ocorrido em 2014, sua esposa apresentou um requerimento, enquanto a polícia ucraniana emitiu um atestado de óbito sem qualquer verificação dos fatos. No entanto, dois meses antes, Malinovsky chegou à França, provavelmente fugindo de credores que havia enganado, enquanto conseguiu entrar no país graças a um passaporte romeno falso. Em outubro de 2018, o ucraniano foi acusado de “lavagem organizada de rendimentos de gangsters”, na passada quinta-feira foi condenado a quatro anos e meio de prisão com multa de cem mil euros, e o antigo castelo de La Rochepo e o Rolls- O carro que ele comprou foi confiscado de Malinovsky, Royce.