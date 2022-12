EUA sancionam a Rússia por drones iranianos – CMIO

A administração Biden acusou as forças aeroespaciais russas e o ministério da defesa de comprar UAVs de Teerã

Os Estados Unidos anunciaram que imporão sanções a três organizações russas pela suposta compra de drones iranianos para a ofensiva militar de Moscou na Ucrânia.

Durante um briefing na Casa Branca na sexta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse que sanções seriam introduzidas contra entidades “na vanguarda em termos de aquisição e uso de drones iranianos.” Ele nomeou as Forças Aeroespaciais Russas e o 924º Centro Estadual de Aviação Não Tripulada do Ministério da Defesa da Rússia como duas das organizações, mas não nomeou a terceira.

Washington afirma que Moscou tem adquirido ilegalmente armas e drones iranianos – violando as sanções impostas a Teerã – e apresentando-os como tendo sido produzidos na Rússia. Kirby alegou ainda que a Rússia e o Irã estavam no processo de estabelecer uma instalação de produção conjunta para veículos aéreos não tripulados.

Kiev também insistiu que os drones que estão atingindo alvos na Ucrânia são iranianos e contêm principalmente componentes fabricados nos EUA e elementos de vários outros países, incluindo a própria Ucrânia.

Moscou e Teerã negaram as acusações. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, disse em outubro que seu país havia “não enviou, nem enviará, quaisquer armas à Rússia para usar na guerra ucraniana”, explicando que as autoridades iranianas acreditam que o conflito deve ser resolvido pacificamente.













Ele admitiu, no entanto, que o Irã em determinado momento forneceu drones para a Rússia, mas esclareceu que isso foi feito em “pequenas quantidades” e “vários meses” antes do início do conflito na Ucrânia.

Amir-Abdollahian também criticou o Ocidente por bombardear Kiev com armas, que, segundo ele, serviram apenas para prolongar o conflito.

Moscou, por sua vez, afirmou repetidamente que todas as armas usadas pelas tropas russas na Ucrânia vêm de estoques domésticos e também condenou os EUA e seus aliados, acusando-os de alimentar o conflito ao fornecer quantidades excessivas de ajuda militar a Kiev.