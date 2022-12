Raisi: EUA admitem que falharam em bloquear as exportações de petróleo do Irã

A administração de Donald Trump (2017-2021) tomou uma linha mais dura e aplicou a partir de 2018 a política de “pressão máxima”, saindo do JCPOA e reaplicando todas as sanções suspensas. No entanto, o Irã resistiu e começou se afastando igualmente dos termos do acordo. O novo presidente Joe Biden tomou parte das negociações de retoma do acordo nuclear, mas também tem imposto muitas mais sanções que as que retirou, ajudando a manter o compromisso suspenso.