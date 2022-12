Para contornar influência de Rússia e China na África, Biden apoiará adesão da União Africana ao G20

Nesta sexta-feira (9) a Casa Branca informou que o presidente dos EUA, Joe Biden , anunciará na próxima semana o apoio norte-americano à admissão da União Africana no grupo do G20 como membro permanente, segundo a Reuters.

O conselheiro ainda esclareceu que a medida ocorre após pedidos do presidente da União Africana e do presidente senegalês Macky Sall e do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa.