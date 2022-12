EUA confirmam que alto funcionário de Washington se reuniu em Istambul com interlocutores russos

“Podemos confirmar que um funcionário do Departamento de Estado está/esteve em Istambul para se reunir com interlocutores russos sobre um número limitado de questões bilaterais”, disse o departamento em um comunicado.

Também nesta sexta-feira (9), a chancelaria russa informou que representantes dos dois países se reuniram na cidade turca para discutir o funcionamento das suas sedes diplomáticas e abordar as asperezas nas relações bilaterais .

Da parte do Kremlin oficiais explicaram que esta reunião não é um sinal sobre a retomada do diálogo com os EUA.