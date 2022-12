Mega gasoduto da Rússia para a China quase concluído – Xinhua — CMIO

Uma seção crucial do gasoduto da Rota Leste entre a Rússia e a China foi concluída, informou a agência de notícias Xinhua na quarta-feira, citando a construtora PipeChina.

A seção permitirá que o gás seja transportado da Rússia para a potência econômica do leste da China, Xangai, de acordo com o relatório.

O gasoduto transfronteiriço de 5.111 km entra na China através da cidade fronteiriça de Heihe, no nordeste da província de Heilongjiang, e atravessa nove regiões provinciais, fornecendo gás natural para áreas ao longo da rota, incluindo Pequim, Xangai e Tianjin.

Faz parte do projeto East Route, que se conecta com o gasoduto Power of Siberia de 3.000 km na Rússia.

A Rota Leste foi parcialmente lançada em dezembro de 2019, tornando-se o primeiro gasoduto a fornecer gás russo à China. O megaprojeto, que deve ser concluído e se tornar totalmente operacional até 2025, fornecerá à China 38 bilhões de metros cúbicos de gás natural russo anualmente, a partir de 2024. As entregas previstas podem ajudar a reduzir as emissões de dióxido de carbono da China em 164 milhões de toneladas por ano , de acordo com a PipeChina.

O corredor de energia aumentará a segurança energética e o desenvolvimento econômico das regiões orientais da China, disse a empresa.

A Rota Leste faz parte de um acordo de 30 anos e US$ 400 bilhões entre a Gazprom da Rússia e a China National Petroleum Corporation, assinado em maio de 2014.

As duas empresas também estão trabalhando em uma rota de gás para o oeste, que envolve a construção de um gasoduto para a China através do território da Mongólia. A rota será capaz de fornecer até 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, uma vez operacional.

