As importações dos EUA da Rússia mais que dobram – Census Bureau – CMIO

As importações norte-americanas da Rússia mais que dobraram em outubro, apesar das sanções econômicas de Washington a Moscou, disse o US Census Bureau em um relatório divulgado na terça-feira.

Os embarques de setembro totalizaram meros US$ 332,1 milhões, enquanto os EUA importaram US$ 732 milhões em mercadorias em outubro, de acordo com o relatório.

As remessas ainda estavam bem abaixo de outubro de 2021, quando os EUA importaram US$ 2,4 bilhões em mercadorias da Rússia. No ano passado, os EUA foram o quinto maior parceiro comercial da Rússia em termos de volume total de negócios.

Após o lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia em fevereiro, Washington impôs sanções a Moscou, banindo alguns produtos russos das costas americanas. As restrições visavam amplamente as exportações russas de energia, mas também incluíam álcool, frutos do mar e diamantes não industriais. As importações norte-americanas do país caíram continuamente até agosto, que marcou o primeiro aumento mensal.

De acordo com o Census Bureau, os fertilizantes foram a maior importação dos EUA da Rússia em outubro, com importações superando até mesmo as observadas antes da crise na Ucrânia. Outras grandes remessas russas incluíam ferro, aço e metais não ferrosos.

As exportações dos EUA para a Rússia, enquanto isso, encolheram para US$ 80,1 milhões em outubro, de US$ 90,4 milhões no mês anterior. Em comparação, em outubro do ano passado, os EUA exportaram US$ 524 milhões em mercadorias para a Rússia.

