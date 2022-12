Musk perde coroa como homem mais rico do mundo – Forbes – CMIO

O chefe da Tesla foi ultrapassado por Bernard Arnault, da LVMH, informa a agência

Elon Musk não é mais o homem mais rico do mundo, de acordo com um relatório da Forbes na quarta-feira. A agência de negócios citou um declínio acentuado no valor da participação do bilionário na empresa de carros elétricos Tesla e uma aposta de US$ 44 bilhões na plataforma de mídia social Twitter.

Segundo a publicação, Musk, que ocupava o primeiro lugar na lista da Forbes desde setembro de 2021, foi superado por Bernard Arnault, CEO da LVMH, controladora da marca de luxo Louis Vuitton. Atualmente, Musk tem um patrimônio líquido de US$ 185,3 bilhões, enquanto a fortuna pessoal de Arnault é de US$ 185,4 bilhões, segundo a Forbes.

Em 2021, Musk tirou o título de homem mais rico do mundo do fundador da Amazon, Jeff Bezos.

O patrimônio líquido de Musk caiu para menos de US$ 200 bilhões no mês passado, depois que os investidores começaram a se desfazer das ações da Tesla em meio a preocupações sobre se ele conseguiu se concentrar em seu papel como CEO da empresa desde a aquisição do Twitter.

