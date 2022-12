Chineses aproveitando o êxodo ocidental da Rússia – economista – CMIO

As sanções abriram o mercado russo para produtos inovadores e investimentos da China, de acordo com um especialista

As empresas chinesas estão procurando preencher nichos vagos no mercado russo após a saída de empresas ocidentais devido a sanções, disse um membro da Câmara Russo-Chinesa de Tecnologia e Inovação, Wu Zhang.

Uma série de empresas chinesas está interessada em projetos de investimento na Rússia e deseja construir fábricas e showrooms para exibir seus produtos, em particular eletrodomésticos inovadores, autopeças e robótica, disse Wu em uma reunião da Associação de Pequenas Empresas da Rússia em Segunda-feira.

Ele também destacou as perspectivas de cooperação no turismo assim que as restrições do Covid-19 forem suspensas na China, acrescentando que os dois países estão desfrutando “as melhores relações da história.”

Isso ocorre no momento em que os laços econômicos Rússia-China estão em forte impulso, com o volume de negócios mútuos se aproximando de US$ 150 bilhões nos últimos dez meses. Os países também aceleraram os esforços para se afastar do dólar americano e do euro no comércio e fazer acordos usando as moedas domésticas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Comércio Rússia-China sobe – oficial

Falando via link de vídeo na 27ª iteração de uma reunião regular que reúne os chefes de governo chinês e russo, o primeiro-ministro Li Keqiang disse a seu colega Mikhail Mishustin que muitos bancos em ambos os países se conectaram aos sistemas de pagamento uns dos outros para facilitar as transações internacionais. . Ele enfatizou que o movimento foi “muito importante para o bom funcionamento das cadeias produtivas e de abastecimento.”

Moscou e Pequim concordaram anteriormente em realizar transações de energia usando as moedas nacionais em vez do dólar. De acordo com Mishustin, quase metade de todo o comércio entre os dois países agora é feito usando o rublo russo ou o yuan chinês.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT