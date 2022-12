As exportações de carvão da Rússia aumentam – Bloomberg – CMIO

Os suprimentos de carvão marítimo da Rússia começaram a crescer novamente depois que a UE afrouxou as restrições ao transporte da commodity, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando a empresa de análise Kpler.

De acordo com o relatório, os embarques de outubro ultrapassaram 16 milhões de toneladas, quase igualando a alta de cinco anos registrada em julho.

“É possível que o esclarecimento da UE sobre suas sanções ao carvão tenha aliviado as preocupações dos operadores sobre se eles poderiam transportar carvão russo,”Filipe Gouveia, analista da empresa de navegação internacional Bimco, disse à agência de notícias. Ele observou, no entanto, que uma recuperação na demanda de mercados sensíveis aos custos também contribuiu para o aumento.

A proibição da UE ao carvão russo entrou em vigor em agosto. No entanto, no início de setembro, a Comissão Europeia emitiu orientações revisadas sobre sanções, especificando que, embora o carvão russo não seja bem-vindo nos países do bloco, Bruxelas não proíbe a prestação de serviços de transporte, financiamento e seguro a navios que entregam o carvão fora da UE.

Segundo a Bloomberg, os embarques russos foram imediatamente redirecionados para a Ásia. As compras chinesas de carvão russo atingiram seu nível mais alto já registrado em setembro, com 8,54 milhões de toneladas, um aumento de 57% em relação ao ano anterior, segundo dados da administração alfandegária da China. Isso tornou a Rússia o segundo maior fornecedor de carvão da China depois da Indonésia, com uma participação de 23% nas importações totais.













As exportações gerais de carvão da Rússia entre janeiro e setembro de 2022 caíram 9% em termos anuais, para 147,7 milhões de toneladas, de acordo com um relatório recente da Vedomosti, citando dados do Ministério de Energia da Rússia. Em 2021, os embarques totalizaram 223 milhões de toneladas, com 50,4 milhões de toneladas destinadas à Europa, representando quase metade das importações totais de carvão da UE. Autoridades dizem que as empresas russas de carvão estão sendo forçadas a exportar o combustível fóssil com um desconto entre 50% e 60% para garantir compradores em meio a restrições estrangeiras, mas continuam lucrativas devido ao aumento da demanda doméstica e internacional.

