Egito se junta ao banco dos BRICS – oficial — CMIO

O Egito tornou-se oficialmente membro do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) do grupo BRICS das principais economias emergentes, anunciou o governo do país na quarta-feira.

O NDB foi criado pelos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) em 2014 para financiar infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos Estados membros e outras economias emergentes. Desde 2016, o banco investiu em vários projetos, incluindo US$ 7,2 bilhões somente na Índia, segundo o NDB.

O Egito, que ainda não aderiu ao BRICS, manifestou interesse em se tornar um membro em julho, junto com a Turquia e a Arábia Saudita. Agora está se preparando para se candidatar à adesão, disse anteriormente o presidente do Fórum Internacional do BRICS, Purnima Anand.

O BRICS está trabalhando para desenvolver sua própria infraestrutura financeira, incluindo uma rede de pagamentos conjunta, com alguns estados membros já tendo mudado para o comércio em moedas locais, a fim de reduzir a dependência do dólar americano e do euro.

As cinco economias BRICS representam atualmente mais de 40% da população mundial e quase um quarto do PIB global.

