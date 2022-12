China e Arábia Saudita aprofundam laços energéticos — CMIO

Espera-se que um centro regional para fábricas chinesas seja desenvolvido no reino, diz o ministro da energia saudita

A cooperação energética entre a China e a Arábia Saudita deve ser fortalecida à medida que as duas nações planejam garantir as cadeias de suprimentos no setor, de acordo com o ministro da Energia saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman.

Sua declaração foi feita durante uma visita do presidente chinês Xi Jinping à Arábia Saudita antes de uma cúpula sino-árabe que começa em Riad em 9 de dezembro. Arábia Saudita cobrindo energia, segurança e investimentos.

“A Arábia Saudita e a China se esforçam para aumentar a cooperação nas cadeias de suprimentos do setor de energia, estabelecendo um centro regional para fábricas chinesas no reino, aproveitando a localização privilegiada do reino entre os três continentes da Ásia, África e Europa,” disse o ministro em um comunicado divulgado à Agência de Imprensa Saudita na quarta-feira.

Ele acrescentou que a Arábia Saudita continuará sendo um parceiro confiável para a China no setor de energia, bem como na garantia da estabilidade do mercado global de petróleo. O ministro destacou que os países estão aprofundando a cooperação e os investimentos conjuntos, incluindo os da Iniciativa do Cinturão e Rota da China e os complexos integrados de refino e petroquímico dos dois países.

De acordo com dados alfandegários chineses, a Arábia Saudita é o principal fornecedor de petróleo da China nos primeiros dez meses de 2022, respondendo por 18% das compras totais de petróleo bruto da China, com importações totalizando 73,54 milhões de toneladas, ou 1,77 milhão de barris por dia.

A China é o maior parceiro comercial do reino, com comércio mútuo no valor de $ 87,3 bilhões em 2021. As exportações chinesas para a Arábia Saudita chegaram a $ 30,3 bilhões, enquanto as importações chinesas do reino totalizaram $ 57 bilhões.

