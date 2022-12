Previsão do Japão para entrar em recessão – CMIO

A economia pode sofrer uma desaceleração significativa em 2023 com o aumento da inflação, de acordo com a Capital Economics

A terceira maior economia do mundo, o Japão, provavelmente entrará em recessão em 2023, disse a Capital Economics à CNBC na terça-feira. O alerta ocorre quando a inflação no país atingiu o nível mais alto em mais de quatro décadas em outubro, impulsionada por um iene fraco e pressões de custos importados.

Segundo Marcel Thieliant, economista sênior da consultoria para o Japão, a recessão vai “principalmente impulsionado por uma queda nas exportações e também por se tornar mais cauteloso, que é normalmente o que você vê quando as exportações começam a cair.”

O Japão relatou recentemente um déficit comercial maior do que o esperado de US$ 15 bilhões para o mês de outubro. As estatísticas mostram que as exportações aumentaram 25,3%, abaixo do crescimento anual de 28,9% registrado em setembro. Enquanto isso, as importações subiram 53,5% na comparação anual em outubro, acima do crescimento anual de 45% no mês anterior.

O governo deve divulgar um relatório revisado do PIB do terceiro trimestre na quinta-feira. Analistas consultados pela Reuters esperam uma contração anualizada de 1,1% para o período de julho a setembro. Isso seguiria uma contração de 1,2% no trimestre anterior e poderia significar que a economia já está caminhando para o que é comumente classificado como uma recessão técnica, ou dois trimestres consecutivos de crescimento negativo.

Thieliant assumiu que o Banco do Japão manterá sua política monetária ultradovish e não começará a aumentar as taxas de juros de referência, especialmente em meio a preocupações com a recessão.

“O [central] banco indicou que deseja ver uma inflação sustentável e o tipo de inflação de custos que estamos vendo agora não é sustentável”, disse o economista.

