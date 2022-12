West culpa Türkiye por atrasos no embarque de petróleo – FT – CMIO

Pelo menos 22 petroleiros foram impedidos de cruzar o Estreito de Bósforo devido a problemas de seguro relacionados ao limite de preço

As autoridades ocidentais estão atribuindo a responsabilidade a Türkiye pela interrupção dos embarques de petróleo do Mar Negro, depois que Ancara impediu que 22 petroleiros que transportavam petróleo cruzassem suas águas territoriais, citando temores sobre o seguro, informou o Financial Times na quinta-feira.

As embarcações foram detidas dias depois que a UE, os países do G7 e a Austrália impuseram um teto de preço de US$ 60 por barril às exportações de petróleo bruto por via marítima da Rússia. A medida proíbe as empresas ocidentais de fornecer corretagem, remessa, seguro e outros serviços para tais remessas de petróleo, a menos que a carga seja comprada pelo preço estabelecido ou abaixo dele.

Em novembro, as autoridades marítimas turcas emitiram um aviso exigindo garantias adicionais das seguradoras de que o trânsito pela hidrovia do Bósforo seria coberto a partir deste mês. Os novos requisitos, que devem cobrir incidentes como derramamentos de óleo e colisões, dizem respeito a todos os embarques de petróleo bruto, não apenas às cargas russas.













No entanto, as autoridades ocidentais afirmam que o pedido de Ancara por garantias adicionais dos carregadores era desnecessário e culpam a nação pelo último engarrafamento no Estreito de Bósforo.

“A política de limite de preço não exige que os navios busquem garantias de seguro exclusivas para cada viagem individual, conforme exigido pela regra de Türkiye. Essas interrupções são resultado do governo de Türkiye, não da política de preço máximo”, um funcionário envolvido no limite de preço disse ao FT.

De acordo com duas autoridades ocidentais citadas pela mídia, 19 petroleiros carregados com petróleo que estão esperando para cruzar o estreito estão transportando petróleo do Cazaquistão.

“Essas cargas não estariam sujeitas ao teto de preço em nenhum cenário e não deve haver mudança no status de seu seguro de remessas do Cazaquistão em semanas ou meses anteriores”, disse. eles discutiram.

