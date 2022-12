Estados membros pressionam UE para aliviar sanções à Rússia – FT – CMIO

Algumas nações estão pedindo isenções nas exportações de alimentos do país

Os principais estados membros da UE têm pedido a Bruxelas que altere as sanções contra Moscou para fazer uma isenção mais clara para o fornecimento de grãos e fertilizantes russos, informou o Financial Times na quarta-feira.

De acordo com um documento de posição da UE visto pelo Financial Times, Alemanha, França e Holanda estão entre os países que pedem à Comissão Europeia que mude os limites das sanções. Eles argumentam que as regras atuais estão atrasando remessas vitais para países pobres.

O documento de posição, cujos autores também incluem Espanha, Bélgica e Portugal, aponta que “a situação legal atual contribui para a crítica de que as sanções realmente impedem o comércio de alimentos e fertilizantes.”

Ele afirmou que os embarques ficam parados nos portos europeus porque as empresas estão preocupadas em participar de transações com empresas russas. O jornal acrescentou que instituições financeiras, seguradoras, transportadoras e atacadistas estão relutantes em negociar a exportação de alimentos e fertilizantes russos, interrompendo as cadeias de suprimentos.

Moscou esclarece condições para estender acordo de grãos

Segundo o FT, o documento também dizia que havia agora um “indesejável” situação em que a UE é mais rígida em transações agrícolas do que os EUA e o Reino Unido, o que “parece estar em contradição com a política geral da UE em matéria de segurança alimentar.”

A saída observou que alguns estados membros querem usar o nono pacote planejado de sanções anti-Rússia como uma oportunidade para emendas que abordam o fornecimento de alimentos e fertilizantes.

