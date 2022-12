Gigante de petróleo russa culpa apreensão de ativos alemã por golpe de lucro – CMIO

A gigante energética russa diz que perdeu US$ 1,6 bilhão depois que Berlim assumiu o controle de suas refinarias

A maior petrolífera da Rússia, a Rosneft, relatou uma queda na receita durante os primeiros nove meses do ano, atribuindo-a à perda de suas refinarias com sede na Alemanha.

De acordo com o comunicado da empresa, o lucro líquido de janeiro a setembro totalizou 591 bilhões de rublos (US$ 9,4 bilhões) e caiu 15% em relação ao recorde de US$ 11 bilhões relatado pela petrolífera no mesmo período do ano passado.

A Rosneft também disse que viu “perda adicional de 56 bilhões de rublos (US$ 890 milhões)”, explicando que “a transferência de ativos também resultou em uma redução de caixa de 76 bilhões de rublos (US$ 1,2 bilhão).”

Em setembro, Berlim assumiu o controle da Rosneft Deutschland (RDG) e da RN Refining & Marketing, as subsidiárias alemãs da empresa, colocando-as sob administração fiduciária da Federal Network Agency da Alemanha por seis meses. Autoridades alemãs alegaram que a medida foi tomada para manter três refinarias da Rosneft operacionais depois que provedores de serviços críticos, seguradoras e bancos supostamente se recusaram a trabalhar com a empresa russa sancionada. As empresas da Rosneft respondem por cerca de 20% da capacidade da refinaria de petróleo na Alemanha.

Enquanto isso, as vendas de petróleo da empresa russa para a Ásia cresceram sem precedentes, já que Moscou transferiu suas exportações da Europa. De acordo com o CEO Igor Sechin, a Rosneft “canais de distribuição otimizados com sucesso: o fornecimento de petróleo para a Ásia cresceu cerca de um terço e compensou totalmente o declínio no fornecimento para compradores europeus.”

A Rosneft também disse que seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) aumentou 21,8%, atingindo um recorde de nove meses de 2,01 trilhões de rublos (US$ 31,8 bilhões). A produção de hidrocarbonetos também aumentou 2,2% no período do relatório em relação ao ano passado, e ficou em 4,97 milhões de barris de óleo equivalente por dia.

