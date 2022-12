Primeiro-ministro britânico sinaliza repressão aos sindicatos – CMIO

Rishi Sunak busca leis trabalhistas “duras” contra greves coordenadas “irracionais”

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse que apoiará “novas leis duras” visando ações trabalhistas, sugerindo até mesmo uma proibição total de paralisações de certos funcionários, depois que milhares de trabalhadores de emergência anunciaram greves futuras, exigindo aumentos salariais em meio à inflação crescente.

Dirigindo-se aos parlamentares na quarta-feira, Sunak alertou que uma onda de greves iminentes em vários setores, incluindo saúde e transporte público, causaria grandes interrupções e prometeu fazer “tudo o que eu preciso fazer” para evitar paralisações de trabalho em indústrias vitais.

“Se os líderes sindicais continuarem a ser irracionais, então é meu dever tomar medidas para proteger as vidas e os meios de subsistência do público britânico”, disse. ele continuou, acrescentando: “Desde que me tornei primeiro-ministro, tenho trabalhado por novas leis rígidas para proteger as pessoas dessa interrupção.”

Os comentários do primeiro-ministro vieram apenas um dia depois que os sindicatos Unite, Unison e GMB – que representam trabalhadores de ambulâncias, paramédicos, atendentes de chamadas e assistentes de atendimento de emergência – disseram que lançariam greves coordenadas envolvendo mais de 10.000 funcionários nos dias 21 e 28 de dezembro. de outras paralisações estão programadas para as próximas semanas, incluindo uma greve de até 100.000 enfermeiros, bem como ações de ferroviários, correios, ônibus e trabalhadores da educação em todo o Reino Unido.













Questionado se consideraria a proibição de paralisações em serviços de emergência, Sunak se recusou a descartar a ideia, mas insistiu que “O governo sempre será razoável.”

Diferentes governos propuseram leis que imporiam níveis mínimos de serviço durante greves trabalhistas desde 2019, e um projeto de lei contendo essa exigência está passando pelo Parlamento. Os legisladores ainda precisam debater a legislação, que ainda está em um estágio inicial.

Os trabalhadores do setor público britânico estão fazendo campanha por um aumento salarial acima da inflação, que excede 12% em meio à crise do custo de vida. O Reino Unido sofre com o aumento dos preços da energia desde o ano passado, e a crise se agravou quando as nações ocidentais impuseram sanções econômicas à Rússia devido ao conflito na Ucrânia.

Na semana passada, um alto funcionário do gabinete de Sunak pediu aos sindicatos que abandonassem suas demandas, argumentando que não era “não é a hora” para pedir salários mais altos e apelar à unidade para enviar um “mensagem muito clara” ao presidente russo, Vladimir Putin.