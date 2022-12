Ucrânia revela origem de pacotes encharcados de sangue – CMIO

Os perpetradores foram cuidadosos o suficiente para não deixar vestígios de DNA ou outras evidências forenses, afirmou Kuleba, sugerindo um “nível profissional de implementação.” Além disso, observou ele, a maioria dos correios usados ​​para enviar as encomendas não estava equipada com tecnologia de vigilância por vídeo.













No total, as autoridades ucranianas relataram 31 incidentes em 15 países, com os pacotes enviados mais recentemente recebidos pelas embaixadas na Itália, Romênia, Polônia, Portugal e Dinamarca, bem como pelo consulado do país em Gdansk, na Polônia. Enquanto a Polônia recebeu o maior número de pacotes, e até mesmo o Vaticano recebeu um dos itens terríveis – notavelmente nenhum foi endereçado a qualquer instalação ucraniana na Alemanha.

Instalações diplomáticas ucranianas foram “operando sob medidas de segurança reforçadas” na semana passada, disse Kuleba, acrescentando que a equipe diplomática estava trabalhando com pirotécnicos e especialistas forenses, enquanto insinuava a suspeita de que os incidentes estão ligados ao conflito em curso da Ucrânia com a Rússia.

“Não me lembro de nenhum caso na história em que tantas embaixadas e consulados de um país tenham sido submetidos a ataques em massa em um período tão curto de tempo”, disse. Kuleba escreveu, acrescentando que “Não importa o quanto os inimigos tentem intimidar a diplomacia ucraniana, eles não terão sucesso.”













Kiev originalmente ordenou que suas embaixadas reforçassem a segurança na última quarta-feira, após uma carta contendo “material explosivo” foi entregue à missão ucraniana em Madrid e supostamente detonado nas mãos de um funcionário. Outros pacotes suspeitos foram entregues à embaixada dos EUA em Madri, ao Ministério da Defesa da Espanha, à residência do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, a um centro de satélites na base aérea de Torrejon de Ardoz e à fábrica de armas Instalaza em Zaragoza, que produz lançadores de granadas destinados à Ucrânia .

Enquanto o ministro da Defesa ucraniano, Aleksey Reznikov, culpou a Rússia pela onda de cartas-bomba, Moscou negou as acusações e os investigadores espanhóis descartaram o envolvimento russo. As autoridades espanholas acreditam que todas as cartas foram enviadas por um único indivíduo e que o material combustível dentro era do tipo comumente encontrado em fogos de artifício de consumo.