Migrantes forçam pouso de emergência – CMIO

O governo disse que cinco pessoas foram colocadas de volta no avião, enquanto oito seriam deportadas para o Marrocos. As autoridades não forneceram detalhes sobre todos os migrantes, mas pelo menos alguns são suspeitos de terem tentado entrar no país ilegalmente.

Transportando um total de 228 pessoas, o voo foi operado pela Pegasus Airlines de Türkiye e foi originalmente planejado para voar de Casablanca a Istambul. De acordo com Flightradar.com, um site de rastreamento, o avião finalmente chegou ao seu destino após um atraso de várias horas.

Um incidente semelhante envolvendo outro avião com destino a Türkiye ocorreu no final do ano passado, quando um homem a bordo começou a fingir sintomas de um ataque diabético e levou a um pouso de emergência nas Ilhas Baleares, na Espanha. Espelhando de perto a fuga de quarta-feira, 24 pessoas passaram por membros da tripulação e fugiram do avião, com celulares cenas mostrando homens correndo pela pista do aeroporto. A polícia finalmente prendeu metade deles, que eram cidadãos marroquinos junto com um homem palestino, mas outros 12 nunca foram encontrados.