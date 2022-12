Bolton critica ‘rendição americana’ – CMIO

Questionado sobre o papel da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos na troca, Jean-Pierre disse “não houve mediação envolvida” e que apenas a Rússia e os EUA estavam à mesa.

“Em uma nota pessoal, Brittney é mais do que uma atleta, mais do que uma atleta olímpica, ela é um modelo importante, uma inspiração para milhões de americanos, particularmente os americanos LGBTQI+ e mulheres negras”, disse. acrescentou Jean-Pierre, que ganhou as manchetes como a primeira lésbica negra a falar pela Casa Branca.

Bolton é um falcão da política externa de longa data, que foi conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump entre abril de 2018 e setembro de 2019. Depois de ser demitido, provavelmente por arruinar as negociações nucleares com a Coreia do Norte, ele se tornou um crítico ferrenho de Trump. Embora nunca tenha ocupado um cargo eletivo, Bolton disse na semana passada que estaria disposto a concorrer à indicação republicana em 2024 se outros aspirantes ao Partido Republicano não o fizessem. “repudiar” o 45º presidente.