Imigrantes ilegais mantidos em gaiolas por estado da UE – mídia – CMIO

A agência fronteiriça da UE, Frontex, reconheceu os relatórios, prometendo investigar a situação dos migrantes na Bulgária

Guardas de fronteira búlgaros têm mantido imigrantes irregulares presos na fronteira do condado em estruturas semelhantes a jaulas, informaram alguns meios de comunicação europeus na quinta-feira. Imagens divulgadas por jornalistas sugerem que funcionários do serviço de fronteiras da UE – também conhecido como Frontex, com sede em Varsóvia – estavam cientes da situação, mas não intervieram.

A notícia foi divulgada pelo Le Monde, juntamente com Lighthouse Reports, Monitor, Der Spiegel e vários outros veículos. Os jornalistas conseguiram filmar migrantes mantidos em uma jaula improvisada feita de barras de ferro em cinco ocasiões entre 15 de outubro e 25 de novembro. A prisão improvisada está localizada na cidade de Sredets, no sudeste da Bulgária, perto da fronteira do país com Türkiye, nas instalações de um complexo policial local. Em todas as ocasiões, cerca de uma dúzia de pessoas foram mantidas na jaula, que estava cheia de lixo e entulhos de construção, mostram as imagens.

Os agentes da Frontex parecem ter conhecimento das condições dos migrantes, uma vez que um carro com as marcas da agência foi avistado no local. De acordo com um documento interno da Frontex obtido pelos jornalistas, dez de seus agentes foram implantados permanentemente em Sredets desde o final de março de 2022. O Le Monde disse que entrou em contato com a agência, que insistiu que suas atividades se limitavam a operações de vigilância de fronteiras e não deu mais detalhes. sobre a sua presença em Sredets.













Os jornalistas também conseguiram entrevistar quatro cidadãos sírios e afegãos em Türkiye separadamente, com todos eles alegando terem sido detidos por horas e submetidos a diversos abusos.

A Frontex já reconheceu as alegações e prometeu investigá-las.

“A Frontex trata com seriedade qualquer denúncia sobre supostas violações de direitos fundamentais”, disse a agência à AFP. “As informações que você compartilhou conosco foram encaminhadas ao Escritório de Direitos Fundamentais da Frontex, que analisará as alegações.”

A agência de refugiados da ONU, ACNUR, disse à AFP que não estava ciente do relatório da mídia, mas ainda estava “profundamente preocupado com essas alegações”, chamando “Estados interessados ​​devem investigar todas as alegações de violação e abuso.”

“O ACNUR está pronto para fornecer apoio aos estados e à Comissão Europeia no estabelecimento de mecanismos de monitoramento independentes para monitoramento e investigação de tais incidentes”, acrescentou o órgão de vigilância da ONU.

A Frontex relatou um aumento nas entradas irregulares no bloco este ano, registrando cerca de 281.000 chegadas até outubro. O número representou um aumento de 77% em relação ao mesmo período do ano passado. Quase metade dos migrantes ilegais entrou na UE pela chamada rota dos Balcãs Ocidentais, com o número de chegadas atingindo o nível mais alto desde a crise de refugiados de 2015.