Espião dos EUA evita prisão por morte de adolescente no Reino Unido – CMIO

A americana que fugiu do Reino Unido depois de matar uma adolescente de Northamptonshire com seu carro se declarou culpada de uma acusação menor e recebeu uma pena suspensa na quinta-feira. Anne Sacoolas reivindicou imunidade diplomática para evitar a prisão e mais tarde foi revelado que era uma espiã da inteligência dos EUA. Em uma declaração lida no Old Bailey em seu nome, ela se desculpou com a família de Harry Dunn pelo “acidente trágico” que tirou sua vida.

Dunn estava andando de motocicleta perto da base da Força Aérea Real de Croughton em agosto de 2019, quando Sacoolas desceu a estrada dirigindo do lado errado, “Americano” lado – como ela disse à polícia após o acidente. O jovem de 19 anos morreu no hospital.

Sacoolas então reivindicou imunidade diplomática e fugiu de volta para os EUA, que se recusaram a extraditá-la, dizendo que os detalhes de seu trabalho não poderiam ser divulgados em “segurança nacional” fundamentos.

Dame Parmjit Kaur Cheema-Grubb, a juíza que preside o caso, disse que o que Sacoolas fez foi “não muito longe de uma direção deliberadamente perigosa” mas aceitou seu apelo para uma acusação menor de direção negligente, dizendo que o americano mostrou “remorso genuíno”. Sacoolas foi condenada a oito meses de prisão, suspensa por um ano, e perderá seus privilégios de dirigir durante o período.

Sacoolas, 45, sintonizado na audiência via link de vídeo, já que o governo dos EUA não arriscaria seu retorno ao Reino Unido. A mãe de Dunn, Charlotte Charles, descreveu isso como “desprezível,” acrescentando que ela era “absolutamente enojado” com as ações dos EUA, segundo a BBC.

Charles disse que a morte de seu filho a assombra “cada minuto de cada dia,” mas que sua busca por justiça era agora “bem e verdadeiramente completo” com a sentença.

Harry nós conseguimos. Estamos bem, estamos bem.

De acordo com o Crown Prosecution Services, Sacoolas saiu da RAF Croughton em 27 de agosto de 2019 e dirigiu cerca de 350 metros no lado errado da estrada antes de atingir a motocicleta de Dunn de frente. Dunn estava dirigindo pela esquerda, como é normal no Reino Unido.

Sacoolas disse à polícia que ela estava “o lado americano” da estrada, e disse a uma testemunha que chegou ao local, “É tudo culpa minha. Eu estava do lado errado da estrada. Estou aqui há apenas algumas semanas.

Quando a testemunha foi até Dunn, ele disse a ela: “Não me deixe morrer.”













A RAF Croughton hospeda uma importante instalação de comunicação dos EUA servindo tropas na Europa e no Oriente Médio. A equipe administrativa e técnica americana que trabalha lá não tem imunidade diplomática, mas Sacoolas alegou que tinha – e fugiu do país antes que pudesse ser presa. A Interpol emitiu um ‘Aviso Vermelho’ para sua prisão em maio de 2020, confirmando que ela não se qualificava de fato como diplomata.

Os EUA se recusaram a extraditar Sacoolas, explicando que não apenas seu marido trabalhava para a CIA, mas também ela. Em uma audiência em fevereiro de 2021 no processo civil movido pelos pais de Dunn, seu advogado disse que Sacoolas havia trabalhado para a inteligência dos EUA e deixou o Reino Unido devido a “problemas de segurança.” Em julho de 2021, o governo dos Estados Unidos buscou selar os autos do caso. Os pais de Dunn resolveram o processo dois meses depois, por um valor não revelado.