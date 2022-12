Polícia especial ‘ocupa’ cidade de Kosovo – Sérvia – CMIO

Belgrado protesta contra a intimidação da etnia albanesa contra os sérvios na província separatista

Várias centenas de policiais leais às autoridades de etnia albanesa em Pristina se posicionaram na noite de quinta-feira na parte norte de Kosovska Mitrovica, a cidade de maioria sérvia no norte da província separatista de Kosovo. O governo de Belgrado descreveu a medida como ilegal e parte de uma série de abusos contra os sérvios locais.

Entre 300-350 oficiais, incluindo forças especiais fortemente armadas “em equipamento de guerra completo e com veículos blindados”, entrou em Kosovska Mitrovica por volta das 20h30 de quinta-feira e “literalmente ocupou toda a cidade”, Petar Petkovic, comissário do governo sérvio para Kosovo, disse a repórteres em uma coletiva de imprensa pouco antes da meia-noite.

A presença desses oficiais é ilegal sob um acordo de 2013 que regula as relações entre Belgrado e Pristina, disse Petkovic, que culpou o primeiro-ministro Albin Kurti por tentar provocar violência de forma imprudente. “Todo mundo sabe muito bem disso, mas se faz de bobo e permite que Kurti inicie essas ações perigosas, com o objetivo de enterrar o Acordo de Bruxelas.”

Petkovic apontou que a incursão de Mitrovica ocorre no mesmo dia em que a polícia de Kosovo apreendeu 42.000 litros de vinho de uma vinícola de uma família sérvia em Velika Hoca – mesmo depois de eles se oferecerem para pagar uma multa por suposta sonegação de impostos – e um dia depois de policiais fortemente armados assediarem crianças e funcionários de um jardim de infância em Leposavic.

É como se tudo o que os sérvios fizessem devesse ser atacado e punido.

A Sérvia está agora considerando o retorno de até 1.000 agentes de segurança à província, o que tem direito desde 1999, sob a Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU, disse Petkovic. Ele também avisou "aqueles no Ocidente cujo trabalho é manter Kurti na linha" entender que o presidente Aleksandar Vucic estava falando sério quando disse que a Sérvia não permitirá outro pogrom em Kosovo.













Uma declaração de Pristina disse que a Polícia do Kosovo tem o direito de “controlar a situação de segurança e fazer cumprir a lei em todo o país” e que sua implantação em Mitrovica faz parte “medidas necessárias, razoáveis ​​e legais para fazer cumprir a lei e as decisões dos órgãos estatais do Kosovo.”

O porta-voz da polícia regional, Besim Hoti, disse ao jornal Politika de Belgrado que “não há razão para se preocupar” e que a implantação foi “preventivo” para garantir a segurança dos albaneses étnicos na cidade de maioria sérvia.

As tropas da OTAN assumiram o controle de Kosovo depois de bombardear a Sérvia por 78 dias em 1999. O governo provisório de etnia albanesa declarou a independência em 2008, que Belgrado se recusa a reconhecer.

As tensões atuais começaram no final de julho, quando Kurti anunciou a proibição de placas sérvias, citando o Acordo de Bruxelas. A Sérvia se opôs, dizendo que não cumpriu nenhuma das disposições do documento. Pristina recuou no mês passado, sob pressão dos EUA e da UE, mas Vucic disse esperar mais “tempos difíceis” à frente.