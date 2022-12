Grupo de inteligência dos EUA vira suas atenções do terrorismo para a China

“Estamos agora mesmo no processo de tentar definir o que parece ser o sucesso para o NMEC, quando seu foco principal não é mais um terrorista escondido em uma caverna no Afeganistão. Estamos reduzindo o tamanho do NMEC, e queremos que o que resta dele seja realmente hiperfocado na competição estratégica”, disse em 29 de novembro John Kirchhofer, diretor da DIA, em um evento da Aliança de Inteligência e Segurança Nacional (INSA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.