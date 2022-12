Como o movimento #MeToo esmagou seu ícone australiano — CMIO

Não haverá novo julgamento no caso Brittany Higgins após notícias de sua saúde mental precária

Desenvolvimentos recentes no processo de Brittany Higgins – o caso #MeToo mais infame da Austrália – lançaram uma luz nada lisonjeira sobre a forma como o movimento #MeToo e seus apoiadores operam.

Na semana passada, ficou claro pela primeira vez que o movimento transformou a Sra. Higgins em uma vítima traumatizada, que continua a explorar – enquanto, ao mesmo tempo, mancha seriamente a integridade do sistema jurídico do Território da Capital Australiana.

Isso não é surpreendente – Higgins não é o primeiro reclamante do #MeToo a ser irreversivelmente prejudicado pelas demandas do movimento, e ativistas e simpatizantes sempre demonstraram flagrante desprezo pelo devido processo legal e pelo estado de direito.

A espiral descendente de Higgins começou no início de 2021, quando ela afirmou sensacionalmente em entrevistas à mídia que um colega político do Parlamento em Canberra a estuprou após uma noite de bebedeira em excesso dois anos antes. Higgins foi imediatamente homenageada pelo movimento #MeToo e seus zelosos defensores na mídia e a alistou em sua campanha política para destruir o governo conservador de Morrison.

Higgins então apresentou uma queixa à polícia, e seu suposto estuprador, Bruce Lehrmann, foi acusado de agressão sexual – um crime que acarreta pena de 12 anos de prisão. Lehrmann negou ter feito sexo com Higgins e se declarou inocente. O caso foi a julgamento na Suprema Corte do Território da Capital Australiana em Canberra em outubro deste ano.













Depois de deliberar por quase uma semana, o júri não conseguiu chegar a um veredicto unânime – e então, por acaso, descobriu-se que um membro do júri havia acessado material de pesquisa indevidamente, apesar de inúmeras instruções do juiz de primeira instância dizendo ao júri que isso era inadmissível. O julgamento foi abortado e um novo julgamento foi marcado para fevereiro do próximo ano. Lá o assunto permaneceu até os eventos notáveis ​​do final da semana passada.

Na sexta-feira passada, Shane Drumgold, o Diretor de Promotorias Públicas do ACT que processou Lehrmann, anunciou dramaticamente que o novo julgamento não prosseguiria devido a sérias preocupações com a saúde mental de Higgins. Em uma coletiva de imprensa, um emocionado Drumgold disse “À luz das opiniões médicas completamente independentes, tomei a difícil decisão de que não é mais do interesse público prosseguir com um processo com risco de vida do reclamante”.

Ele prosseguiu dizendo que continuava acreditando que havia “perspectivas razoáveis” de um júri condenando Lehrmann no novo julgamento – sugerindo assim que Lehrmann era, de fato, culpado da acusação. Tanto para a presunção de inocência no ACT.

Drumgold então disse: “Durante a investigação e julgamento, como uma reclamante de agressão sexual, a Sra. Higgins enfrentou um nível de ataque pessoal que eu não via há mais de 20 anos fazendo este trabalho”

Este comentário é um ataque vergonhoso aos advogados que representaram Lehrmann no primeiro julgamento – que foram, de fato, elogiados pelo juiz de primeira instância pela forma como se comportaram no julgamento.

Também ignora o fato de que a cobertura da mídia de toda a saga de Higgins tem sido, com poucas exceções, uniformemente favorável a Higgins – o que não surpreende, visto que foi orquestrada pelo movimento #MeToo e pelos jornalistas que o apóiam. Foi a campanha da mídia que levou Lehrmann a apresentar um pedido – que a Suprema Corte do ACT rejeitou – para ter sua acusação permanentemente suspensa e que, a meu ver, significava que era impossível para ele receber um julgamento justo.

E recentemente, foi noticiado na imprensa que, após o primeiro julgamento ter sido abortado, Drumgold escreveu ao procurador-geral do ACT pedindo-lhe que mudasse a lei existente para permitir que o novo julgamento ocorresse sem que Higgins tivesse que depor pessoalmente. . Este pedido foi elogiado pelos defensores do #MeToo na mídia – mesmo que tal mudança na lei existente tivesse prejudicado gravemente Lehrmann e facilitado a condenação de Drumgold em um novo julgamento.

Os relatórios da mídia no fim de semana revelaram uma série de fatos extraordinários – anteriormente desconhecidos do público.

Primeiro, foi divulgado que, durante o primeiro julgamento, Higgins sofreu um grave colapso mental e ficou hospitalizado por quatro dias.

Em segundo lugar, foi revelado que Higgins está atualmente no hospital sofrendo de problemas agudos de saúde mental.













Em terceiro lugar, documentos vazados revelaram que policiais seniores que investigaram a denúncia de Higgins recomendaram que Lehrmann não fosse acusado – com base em provas insuficientes, inconsistências no relato de Higgins sobre os eventos e no fato de que sua saúde mental era tal que ela poderia não ser capaz de lidar com a apresentação de provas no julgamento.

Mais importante, um documento afirmava que esses policiais não conseguiram impedir o processo de Lehrmann pelo DPP porque “há muita interferência política.”

Esses desenvolvimentos recentes e revelações significativas de fatos anteriormente desconhecidos levantam sérias questões sobre todo o processo contra Bruce Lehrmann. Ele deveria ter sido processado? Houve alguma ‘interferência política’?

E se, como afirmou Drumgold durante a conferência de imprensa de sexta-feira, “a segurança de um denunciante em uma questão de agressão sexual deve ser primordial,” por que a acusação foi instaurada quando a polícia sênior já havia chamado a atenção para o frágil estado mental de Higgins?

Agora está perfeitamente claro que o caso Higgins foi um desastre legal completo e absoluto do começo ao fim – e que reflete muito mal, de fato, na integridade básica de todo o sistema legal do ACT. E o fracasso da Suprema Corte do ACT em punir o claro desacato ao tribunal por parte de Higgins e seus apoiadores enfraqueceu seriamente sua autoridade.

É, no entanto, o próprio movimento #MeToo que carrega a responsabilidade final pela situação miserável em que Higgins se encontra agora.

Os jornalistas ativistas que defenderam sua causa nunca examinaram ou testaram criticamente suas alegações. Em vez disso, eles a transformaram em uma celebridade instantânea e um ícone do movimento. Eles então a usaram para fazer campanha contra o governo de Morrison – um papel para o qual ela era intelectual e emocionalmente totalmente inadequada.

A ingenuidade e a fragilidade de Higgins deveriam ter sido óbvias para seus manipuladores do #MeToo desde o início. Ela reconheceu isso obliquamente em seu depoimento no primeiro julgamento, quando criticou os jornalistas que defenderam sua causa “por fazer isso sobre eles, ao invés de mim.

Higgins só instaurou processo criminal contra Lehrmann depois que ela foi aceita pelo movimento #MeToo e dois anos após o suposto estupro. Os apoiadores do #MeToo de Higgins a encorajaram a fazer isso? Eles alguma vez lhe disseram exatamente o que isso implicaria para ela? Eles explicaram a ela em detalhes como funciona o sistema de justiça criminal?

Por que eles a encorajaram a fazer um discurso incendiário denunciando Lehrmann e o sistema legal para a mídia reunida no final de seu primeiro julgamento – o que ainda pode resultar em desacato e acusações criminais contra ela? Higgins republicou o texto deste discurso online no fim de semana – assim, torcendo o nariz novamente para o sistema legal ACT.

Suspeito que a resposta a essas perguntas esteja no simples fato de que o movimento #MeToo sempre coloca seus próprios interesses acima dos interesses dos indivíduos pelos quais pretende agir em nome.

Mesmo agora – com Higgins no hospital – o movimento #MeToo se recusa a assumir qualquer responsabilidade por sua situação. Em vez disso, seus apoiadores culpam seu destino pelas supostas iniquidades do sistema legal.

Higgins estaria no hospital hoje se ela tivesse apresentado uma queixa policial imediatamente após o suposto estupro, levado a julgamento da maneira normal e nunca tivesse nada a ver com o movimento ou seus ideólogos na mídia? Claro que não.













Ainda mais repreensível, neste fim de semana, os jornalistas do #MeToo continuaram a escrever artigos chocantes sobre seus problemas de saúde mental. Deve ser muito gratificante para eles saber que, mesmo hospitalizado, Higgins ainda é capaz de gerar resmas de textos sensacionalistas.

E os problemas de Higgins ainda estão longe de terminar. Seu lucrativo contrato de livro – pelo qual ela receberia um adiantamento de $ 350.000 no ano passado – agora parece estar em perigo de fracassar, já que Lehrmann nunca será condenado por estuprá-la.

Lehrmann agora está considerando processar as autoridades do ACT por acusação maliciosa, bem como apresentar ações de difamação contra as organizações de mídia que publicaram as alegações de Higgins de forma acrítica. E no domingo, surgiram reportagens na imprensa afirmando que Higgins pretende processar o governo federal por “três milhões de dólares”.

Não está claro qual é a base de sua reclamação, mas qualquer processo legal aumentaria a perspectiva de ela prestar depoimento no tribunal. Então, tendo ficado totalmente traumatizada por sua aparição no tribunal no julgamento de Lehrmann, ela agora está aparentemente contemplando – provavelmente em desespero – iniciar outra ação legal.

O fato de tal alegação poder ser contemplada – dados os fatos básicos no cerne da saga de Higgins – mostra até que ponto o sistema legal capitulou covardemente ao movimento #MeToo.

E agora, os pedidos estão crescendo para que Drumgold renuncie, e uma disputa acirrada estourou na mídia entre Drumgold e a polícia – cada um acusando o outro de se comportar de maneira inadequada durante o caso Higgins. Agora parece que o governo do ACT será obrigado a abrir um inquérito judicial sobre toda a acusação de Lehrmann.

Duas lições importantes podem, penso eu, ser extraídas da saga de Brittany Higgins.

Primeiro, que o movimento #MeToo é essencialmente um movimento irracional que não tem escrúpulos em reduzir os indivíduos que pretende “empoderamento” à condição de vítimas com danos permanentes. Este é um tipo estranho de empoderamento.

E, segundo, que qualquer jurisdição legal que sucumbe às demandas ideológicas iliberais do movimento inevitavelmente traz para si mesma um descrédito absoluto e bem merecido.