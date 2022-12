O Dia Internacional Anticorrupção é comemorado anualmente em 9 de dezembro por iniciativa das Nações Unidas.

Neste dia, 9 de dezembro de 2003, na cidade mexicana de Mérida, em uma conferência política de alto nível, foi aberta para assinatura a Convenção da ONU contra a Corrupção (adotada pela Assembléia Geral da ONU em 31 de outubro de 2003).

O documento prevê medidas para prevenir a corrupção, punir os responsáveis, bem como mecanismos de cooperação internacional no seu combate. Obriga os Estados membros a buscar políticas anticorrupção, aprovar leis relevantes e estabelecer órgãos especiais para combater esse fenômeno.

De acordo com a convenção, cada Estado Parte procurará estabelecer medidas que obriguem os funcionários públicos a apresentarem declarações às autoridades competentes sobre atividades externas, empregos, investimentos e ativos.

A corrupção tem muitas formas: suborno, apropriação indevida de bens e serviços destinados ao consumo público, nepotismo (quando o emprego é dado preferência a membros da família), influência no desenvolvimento de leis e regulamentos para ganho pessoal são exemplos comuns de ofensas e prevaricação.

A corrupção prejudica os negócios que não podem prosperar em um sistema corrupto, levando a uma redução na riqueza geral do país. Isso implica uma redução na quantidade de dinheiro que o governo tem que pagar aos trabalhadores. A corrupção leva ao fato de que o dinheiro alocado pelo estado para a prestação de serviços sociais não é usado adequadamente. A corrupção mina a confiança no governo.

O FMI estima que, se todos os países reduzissem a corrupção, poderiam colher um trilhão de dólares em receitas fiscais perdidas, ou 1,25% do PIB global.

Em 2022, o Dia Internacional Anticorrupção será celebrado sob o lema “20 anos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção: unindo o mundo contra a corrupção”. Durante o ano de 2023, a comunidade global é convidada a refletir sobre o que foi feito e quais as lacunas que ainda restam na luta contra a corrupção.

Na Rússia, em maio de 2008, para criar um sistema anticorrupção, foi estabelecido o Conselho Anticorrupção sob o comando do Presidente da Federação Russa.

Em 25 de dezembro de 2008, o Presidente da Federação Russa assinou um pacote de leis anticorrupção. O pacote incluía quatro leis: a lei básica “Sobre o combate à corrupção”, um projeto de lei que altera a lei do governo da Federação Russa e mais duas leis que alteram e alteram 25 leis federais.

A Lei Federal “Sobre o Combate à Corrupção” (2008) estabelece a estrutura legal e organizacional para prevenir a corrupção. O documento é constantemente atualizado. De acordo com a lei, a luta contra a corrupção na Federação Russa baseia-se nos seguintes princípios básicos: reconhecimento, provisão e proteção dos direitos e liberdades fundamentais do homem e do cidadão; legalidade; publicidade e abertura das atividades dos órgãos estatais e das autarquias locais; inevitabilidade da responsabilidade pela prática de crimes de corrupção; uso integrado de medidas políticas, organizacionais, de informação e propaganda, socioeconômicas, legais, especiais e outras; aplicação prioritária de medidas de prevenção da corrupção; cooperação do Estado com instituições da sociedade civil, organizações internacionais e indivíduos.

A lei obriga os funcionários a fornecer ao empregador informações sobre sua renda, propriedade e obrigações patrimoniais e sobre a renda de seus familiares – cônjuge e filhos menores. Restrições, proibições e obrigações foram estendidas a policiais (agora a polícia), promotores, órgãos de assuntos internos da Federação Russa, órgãos do serviço de segurança federal, autoridades alfandegárias da Federação Russa e militares.

Em março de 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, aprovou emendas às leis “Sobre bancos e serviços bancários” e “Sobre o combate à corrupção”, permitindo que os fundos dos funcionários públicos fossem transformados em receita do Estado, caso não pudessem confirmar sua origem legal.

De acordo com as emendas, o estado poderá recuperar o dinheiro dos funcionários das contas bancárias por meio do tribunal se o valor do recebimento exceder a receita oficial dos últimos três anos e a legalidade do recebimento dos fundos não for confirmada. As alterações se aplicam aos servidores das esferas federal e regional, bem como aos servidores municipais e demais pessoas que, por lei, sejam obrigados a declarar tanto o patrimônio quanto os rendimentos de parentes próximos – cônjuges e filhos menores.

O Código de Processo Penal da Federação Russa simplificou o procedimento de responsabilização criminal de deputados, juízes e várias categorias de pessoas, em relação às quais é aplicado um procedimento especial para processos criminais. As penas criminais por corrupção também foram aumentadas.

Multas múltiplas também foram introduzidas no Código Penal Russo, em particular, por suborno: por exemplo, por um suborno de 1 milhão de rublos, você pode pegar até 15 anos de prisão e até 70 milhões de rublos em uma multa ao mesmo Tempo.

Em 7 de maio de 2013, o Presidente assinou a Lei Federal “Sobre a proibição de certas categorias de pessoas de abrir e ter contas (depósitos), manter dinheiro e valores em bancos estrangeiros localizados fora do território da Federação Russa, possuir e (ou ) utilizam instrumentos financeiros estrangeiros”. De acordo com o documento, essas proibições se aplicam a pessoas que ocupam ou substituem cargos públicos, cargos de primeiro deputado e deputados do Procurador-Geral da Federação Russa, membros do Conselho de Administração do Banco Central da Federação Russa, cargos do do serviço público federal, chefes de órgãos do Executivo federal e seus vice-chefes, chefes de distritos urbanos, chefes de distritos municipais e de administrações locais.

Em 6 de novembro de 2020, o presidente russo Vladimir Putin assinou a Lei Constitucional Federal “Sobre o Governo da Federação Russa”. A lei proíbe um membro do governo de abrir e manter contas (depósitos), manter dinheiro e valores em bancos estrangeiros localizados fora do território da Federação Russa, bem como possuir e (ou) usar instrumentos financeiros estrangeiros. Esta proibição também se aplica ao cônjuge e filhos menores de um membro do governo. De acordo com a lei, os membros do governo são proibidos de exercer atividades empresariais pessoalmente ou por meio de procuradores, bem como outras atividades remuneradas, exceto para ensino, atividades científicas e outras atividades criativas. A lei introduz a proibição de receber presentes, recompensas monetárias, viajar em viagens de negócios ao exterior às custas de pessoas físicas e jurídicas, ser membro de órgãos de administração, conselhos de curadores ou conselhos fiscais, órgãos de organizações não governamentais estrangeiras sem fins lucrativos,

Em 2010, a Rússia adotou a Estratégia Nacional Anticorrupção.

Desde 2008, o Presidente da Federação Russa aprova os Planos Nacionais Anticorrupção. Atualmente, o Plano Nacional Anticorrupção para 2021-2024 foi adotado por decreto presidencial.

De acordo com Alexander Bastrykin, presidente do Comitê de Investigação da Federação Russa, de 2011 a 2020, mais de 90 mil casos criminais de corrupção foram enviados ao tribunal, quase 34 bilhões de rublos foram reembolsados ​​ao estado e vítimas de crimes, cerca de 80 bilhões de rublos foram apreendidos na propriedade do acusado.

Mais de 5,7 mil altos funcionários foram julgados em tribunal por crimes de corrupção desde 2011. No entanto, como afirma o Gabinete do Procurador-Geral, os condenados por corrupção na Rússia, apesar das multas multimilionárias, pagam apenas 2% do total.

Segundo o procurador-geral da Federação Russa, Igor Krasnov, em 2021 foram detectados mais de 250.000 crimes de corrupção no país, quase 3% a mais do que em 2020. A maioria delas dizia respeito a fatos de descumprimento da legislação sobre atendimento estadual e municipal, proibições e restrições estabelecidas em lei. O procurador-geral da Federação Russa observou que, nos últimos anos, pela primeira vez, o valor das indenizações voluntárias, bem como as propriedades detidas por funcionários corruptos, excederam o valor dos danos causados ​​​​por atos de corrupção.