Trump se irrita com ‘embaraço’ para os EUA – CMIO

Ex-presidente condena troca “unilateral” de prisioneiros com Moscou que deixou um fuzileiro naval dos EUA para trás

Trocar um prisioneiro famoso por um jogador de basquete e deixar um fuzileiro naval em uma prisão russa é um negócio embaraçoso e estúpido, disse o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump na quinta-feira, enquanto os democratas governantes elogiavam a troca como um triunfo para negros e LGBT americanos.

“Que tipo de acordo é esse para trocar Brittney Griner, uma jogadora de basquete que odeia abertamente nosso país, pelo homem conhecido como ‘O Mercador da Morte’, que é um dos maiores traficantes de armas do mundo e responsável por dezenas de milhares de mortes e ferimentos horríveis”, Trump disse em um post em seu site Truth Social.

“Por que o ex-fuzileiro naval Paul Whelan não foi incluído nessa transação totalmente unilateral? Ele teria sido solto se pedisse. Que constrangimento ‘estúpido’ e antipatriótico para os EUA!!!” acrescentou o 45º presidente.

O cidadão russo Viktor Bout foi detido por agentes dos EUA na Tailândia em 2008 e condenado em 2012 por tráfico de armas. Griner foi preso em um aeroporto de Moscou no início de fevereiro e condenado em agosto por tráfico de drogas. Ambos foram perdoados antes da troca, que aconteceu nos Emirados Árabes Unidos na quinta-feira.

Um vídeo da troca, feito na pista de Dubai, foi publicado na noite de quinta-feira, com os rostos das autoridades americanas e russas participantes desfocados para privacidade.

Griner estava viajando para a Rússia para trabalhar como luar para um clube de basquete de lá. Durante sua temporada regular da WNBA, ela foi uma das atletas que se ajoelhava para o hino nacional nos jogos para protestar contra o racismo contra os afro-americanos. Trump criticou seus protestos como antipatrióticos.













Whelan é um fuzileiro naval aposentado dos EUA que foi condenado por espionagem em 2020 e sentenciado a 16 anos em uma colônia penal russa. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre contou repórteres na tarde de quinta-feira que o governo Joe Biden considera as acusações russas contra Whelan “totalmente ilegítimo”, mas foi presenteado com a escolha de trazer de volta Griner “ou ninguém.”

“Em uma nota pessoal, Brittney é mais do que uma atleta, mais do que uma atleta olímpica, ela é um modelo importante, uma inspiração para milhões de americanos, particularmente os americanos LGBTQI+ e mulheres negras”, disse. acrescentou Jean-Pierre, a primeira lésbica negra a falar pela Casa Branca.

Griner era “livre para ir para casa com sua esposa no mesmo dia em que aprovamos a Lei de Proteção ao Casamento”, A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, democrata da Califórnia, disse a repórteres. O projeto de lei é uma grande vitória para os democratas, que queriam aprová-lo para garantir que o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos não seja mais uma questão de precedente judicial.