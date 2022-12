Estado da UE enfrenta críticas por ‘presente inesperado para o Kremlin’ – CMIO

Os Repórteres Sem Fronteiras (RSF) criticaram as autoridades de Riga por revogar a licença de transmissão da rede russa exilada TV Dozhd (Rain), instando-os a explicar seu raciocínio de segurança nacional. O canal também foi banido da vizinha Lituânia e Estônia.

“A retirada da licença é um golpe na liberdade de imprensa e um presente inesperado para o Kremlin”, disse. o diretor-gerente da RSF Alemanha, Christian Mihr, disse em um comunicado de imprensa na quinta-feira. “Lamentamos profundamente a decisão.”

A Letônia baniu a TV Dozhd na terça-feira, alegando que o conteúdo que ela produz representava uma ameaça à “segurança nacional e ordem pública”. Mihr disse que o raciocínio era “Não convincente,” adicionando “A Letônia deve explicar exatamente como a emissora está colocando o país em perigo.”

O regulador de mídia da Letônia, NEPLP, definiu a noite de quinta-feira como o prazo para implementar sua decisão, com os estados bálticos vizinhos da Lituânia e da Estônia também suspendendo o canal porque a licença letã agora retirada cobria a transmissão de conteúdo para todos os estados membros da UE.













Antes da decisão, a RSF escreveu uma carta à NEPLP na qual argumentava que o “a retirada da licença de Dozhd só afetaria negativamente a liberdade, a independência e o pluralismo das informações que as pessoas de língua russa em todo o mundo podem receber.”

A TV Dozhd foi lançada em 2010 e apresentou apresentadores e convidados altamente críticos do governo russo. Em março, Moscou proibiu o canal por supostamente disseminar “mentiras deliberadas” sobre a operação militar russa na Ucrânia. Muitos funcionários da redação se mudaram para fora do país, com o estúdio reabrindo na capital da Letônia, Riga, em meados de junho.

A atual polêmica surgiu na semana passada, quando o âncora de longa data do canal se referiu às tropas russas como “nosso exército”. O âncora disse que falou mal, mas mesmo assim foi demitido imediatamente, com o editor-chefe da TV Dozhd emitindo desculpas públicas e garantias de que o canal agora estava apoiando Moscou. O canal já havia sido multado por mostrar a Crimeia em um mapa marcado como parte da Rússia e não da Ucrânia – ao contrário das posições de Kiev e Riga.













A decisão da Letônia de proibir a saída deve dissipar o “ilusões” sobre a liberdade de imprensa – ou a falta dela – no Ocidente, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na terça-feira.

“As pessoas sempre pensam que é melhor em outro lugar do que em casa, e sempre parece que há liberdade lá e não em casa.” disse Peskov. “Este é um exemplo gritante que demonstra o erro de tais ilusões.”