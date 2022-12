A Sérvia vai considerar a possibilidade de devolver as forças de segurança ao Kosovo

BELGRADO, 9 de dezembro – RIA Novosti. A liderança sérvia considerará o retorno de até 1.000 membros de suas forças de segurança para Kosovo e Metohija de acordo com a Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU devido às polêmicas medidas de Pristina, Petar Petkovic, diretor do Escritório para Kosovo e Metohija (KiM) sob o governo sérvio, disse em uma coletiva de imprensa extraordinária.

Na sexta-feira à noite, ele disse que o “primeiro-ministro” do Kosovo, Albin Kurti, continua realizando ações para “ocupar o norte da região habitada pelos sérvios”. De acordo com Petkovic, cerca de 350 policiais de Kosovo, tanto patrulheiros com coletes à prova de balas quanto forças especiais ROSU com armas automáticas, entraram no norte de Kosovo na direção do sul de Mitrovica por volta das 20h30 (22h30, horário de Moscou) e bloquearam o norte de Kosovska-Mitrovica, estabelecendo-se em partes da cidade com população etnicamente mista.

“Belgrado considerará, de acordo com a Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU, o retorno de até 1.000 de nossas forças de segurança ao território de Kosovo e Metohija… O presidente Aleksandar Vucic já repetiu muitas vezes que nunca mais haverá pogroms. Acho que isso não é bem compreendido no Ocidente por aqueles que deveriam argumentar com Pristina”, disse Petkovic.

Ele lembrou anteriormente que na quarta-feira os veículos blindados da missão da OTAN KFOR e na quinta-feira as forças especiais da polícia do Kosovo ROSU estacionaram “acidentalmente” no pátio de um jardim de infância sérvio na aldeia de Leposavich, no norte da região, que crianças e pais alarmados.