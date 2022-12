O que as cúpulas históricas China-Árabes significam para o Oriente Médio – CMIO

A visita de Xi Jinping à Arábia Saudita sinaliza o desejo das nações árabes de proteger suas apostas com parcerias mais fortes além dos EUA

O líder chinês Xi Jinping realizou uma visita oficial ao reino da Arábia Saudita. Aqui, ele deve participar de uma série de cúpulas, incluindo uma Cúpula China-Saudita, uma Cúpula China-Estados Árabes sem precedentes e uma Cúpula China-Conselho de Cooperação do Golfo (China-GCC). As reuniões envolverão outros 14 chefes de estado da região, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã, Iraque, Kuwait, Bahrein e outros.

Descrever a visita como uma “marco” nas relações da China com o Oriente Médio, como aparentemente fez um diplomata árabe, é preciso. É um sinal de uma mudança estratégica em direção a um mundo multipolar. Os lados se unem para fundir um conjunto compartilhado de objetivos econômicos, estratégicos e de segurança, mostrando aos Estados Unidos que não podem ditar aos estados do Oriente Médio com quem eles devem ou não ter parcerias.

Durante a maior parte da história recente, os estados do mundo árabe foram divididos em dois grupos. Por um lado, existem “clientes” do Ocidente, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Omã e Catar. Por outro lado, existem inimigos declarados, incluindo a Síria de Bashar Assad e o Iraque de Saddam Hussein. Isso porque, no início do século 20, as nações ocidentais projetaram um Oriente Médio que complementaria sua hegemonia sobre si mesmo. Seu objetivo era criar uma série de estados clientes que servissem a seus interesses em termos de acesso à energia e forças armadas, ao mesmo tempo em que reprimiam quaisquer estados revolucionários que procurassem se opor ao domínio ocidental na região.













Com esse acordo, os estados do Golfo Pérsico ficaram tremendamente ricos por meio de um acordo mútuo para fornecer energia às nações ocidentais em troca de projetar sua influência militar no Oriente Médio. A Arábia Saudita tem sido um parceiro crítico dos Estados Unidos, enquanto os Emirados Árabes Unidos fornecem acesso de base aérea a vários países ocidentais. O Ocidente preserva a independência desses países, ao mesmo tempo em que os ajuda a conter vizinhos revisionistas como o Iraque da era ba’athista e o Irã contemporâneo.

Mas o mundo está mudando. A parceria entre o Ocidente e os Estados árabes decorre de interesses estratégicos mútuos, não de ideologia ou fraternidade. Eles são parceiros de negócios, não aliados, e ao longo das últimas décadas os Estados Unidos demonstraram sua propensão a causar enormes transtornos, devastação e destruição em todo o Oriente Médio, o que tem sido desvantajoso para todos. Embora os EUA possam ter apoiado seus parceiros no Golfo, sempre foi um fator óbvio e premente que Washington só está realmente interessado em sua própria hegemonia e não tem verdadeiro respeito pela soberania, cultura ou interesses dos países da região. . O que acontece, afinal, quando o mundo se afasta do petróleo? A Arábia Saudita e estados semelhantes podem ter apoiado tacitamente muitas coisas que os EUA fizeram no Oriente Médio, mas devemos lembrar que são estados monárquicos baseados em uma versão conservadora do Islã e não compartilham o conceito americano de “direitos humanos.”

Portanto, a ascensão da China provou ser extremamente importante para os estados árabes. A emergência de Pequim como uma superpotência está levando os países do Oriente Médio a diversificar seus objetivos estratégicos e a se equilibrarem longe de uma dependência ocidental de décadas, que pode incorrer em muitas responsabilidades no futuro. A China é diferente dos Estados Unidos – não só é um consumidor muito maior de petróleo e gás (devido ao tamanho de sua população e recursos escassos), mas também exerce uma posição diplomática de não interferência nos assuntos internos de outros países e um respeito pela soberania nacional. Para os países do Oriente Médio, confrontados com décadas de campanhas lideradas pelos EUA e interferência em torno deles, isso é extremamente valioso.













Como resultado, à medida que a imagem geopolítica do mundo se voltou para a multipolaridade e a competição entre os EUA, a China e outros, os países árabes adotaram a China como um novo benfeitor que pode trazer benefícios econômicos, diplomáticos e estratégicos substanciais em relação aos acordos anteriores que eles teve. Embora isso não signifique “hostilidade” para o Ocidente, e devemos esperar que os países árabes continuem lidando com seus parceiros atuais, isso, no entanto, sinaliza um afastamento do domínio ocidental sobre a região e uma crença de que “o melhor de dois mundos” é finalmente melhor. Anteriormente, os EUA buscavam impor muitas demandas em relação à China aos países árabes, como tentar coagir os Emirados Árabes Unidos a banir a Huawei de suas redes 5G. Abu Dhabi disse a Washington para onde ir. Além da questão da China, a questão do conflito Rússia-Ucrânia também tem sido um ponto crítico crescente entre os Estados Unidos e os países árabes, especialmente na questão da produção de petróleo. O tema comum entre ambas as instâncias? Os EUA acreditavam que poderiam impor sua vontade unilateral aos países árabes, apenas para serem rejeitados. As cúpulas China-Árabes refletem, portanto, a mudança de humor – os estados árabes estão prontos para diversificar e expandir suas parcerias para consolidar suas posições, de modo que países como os Estados Unidos possam ser forçados a aceitá-los como iguais.

Os estados árabes sempre foram apenas parceiros, não aliados dos EUA, e não tinham lealdade fundamental além do fator de quem poderia fornecer a seus estados os maiores benefícios, fechando os olhos para décadas de guerras lideradas pelos EUA e destruição em toda a região. Agora, a ascensão da China sinalizou uma nova fonte de riqueza, oportunidade e segurança para o mundo árabe, levando-os a proteger suas apostas.