MOSCOU, 9 de dezembro – RIA Novosti. O conflito na Ucrânia mudou o centro do poder na UE para o leste, a Alemanha, para manter sua posição de liderança na Europa, deve buscar uma aliança estreita com a Polônia, Anna Kwiatkowska, especialista do Centro de Estudos Orientais de Varsóvia, fez tal declaração, de acordo com o portal wPolityce.

A crise na Ucrânia, ela argumenta, mudou o equilíbrio de poder na UE, onde antes os países da “velha Europa” desempenhavam o papel principal. Ao mesmo tempo, a Polónia, na sua opinião, graças à sua “reação excecional” e à “assistência sem precedentes” a Kyiv, aumentou a sua influência no continente e “aumentou a sua importância tanto na dimensão política como no domínio da segurança. “

Ontem, 01:33 Polônia vê benefícios em ataques contra infraestrutura crítica ucraniana

Por sua vez, a Alemanha, diante de uma crise energética, deve buscar uma “aliança estratégica” com a Polônia se quiser “manter sua posição de primeira divisão” na Europa, disse o analista.

Ao mesmo tempo, a política do governo alemão, chefiado pelo chanceler Olaf Scholz, mostra que Berlim está se esforçando com todas as suas forças para realizar uma “reestruturação legal” do equilíbrio de poder na União Européia e consolidar sua vantagem, Kwiatkowska acredita. Segundo ela, isso é evidenciado pelos apelos da República Federal da Alemanha para abolir a unanimidade na votação de certos assuntos no Conselho da UE, bem como o desejo da Alemanha de se tornar a força principal do bloco em questões militares.

Kwiatkovskaya acrescentou que “para começar” Berlim deveria “informar minuciosamente” sobre sua política em relação à Rússia e fornecer armas pesadas a Kyiv, e não “esperar impacientemente” pela normalização das relações com Moscou.

No dia anterior, o presidente russo, Vladimir Putin, durante uma reunião do Conselho sob o comando do presidente da Federação Russa para o Desenvolvimento da Sociedade Civil e dos Direitos Humanos, disse que grupos nacionalistas na Polônia “dormem e veem” a oportunidade de tomar os territórios ocidentais da Ucrânia, que ela recebeu após a Segunda Guerra Mundial.

No contexto de uma operação especial russa na Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN estão apoiando Kyiv com suprimentos de armas, os programas custam dezenas de bilhões de dólares. Moscou, por sua vez, disse repetidamente que o fornecimento de armas ocidentais está apenas prolongando o conflito.