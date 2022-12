As ‘listas negras secretas’ do Twitter expostas – CMIO

Uma nova investigação detalha a prática de “banimentos de sombra”, conhecidos internamente como “filtragem de visibilidade”

O Twitter criou uma série de barreiras e ferramentas para moderadores para impedir que tweets e tópicos específicos se tornem tendências ou limitem a visibilidade de contas inteiras sem o conhecimento dos usuários, de acordo com correspondência interna e entrevistas com várias fontes de alto nível dentro da empresa.

Apesar das repetidas garantias públicas de altos funcionários do Twitter de que a empresa não “proibição de sombra” usuários, especialmente não “baseado em pontos de vista políticos ou ideológicos”, a prática realmente existia sob o eufemismo de “filtragem de visibilidade,” segundo o jornalista Bari Weiss, que Publicados a segunda parcela do chamado ‘Arquivos do Twitter‘ em um longo tópico na noite de quinta-feira.

“Pense no filtro de visibilidade como uma maneira de suprimir o que as pessoas veem em diferentes níveis. É uma ferramenta muito poderosa”, disse um funcionário sênior do Twitter, enquanto outro admitiu que “Pessoas normais não sabem o quanto nós fazemos.”

Os moderadores do Twitter têm o poder de adicionar o usuário a categorias como “Lista Negra de Tendências,” “Pesquisar lista negra” e “Não amplifique”, para limitar o escopo de um tweet específico ou a capacidade de descoberta de toda a conta – tudo sem o conhecimento dos usuários ou qualquer aviso.

Weiss observou que as ferramentas foram usadas até mesmo para limitar o alcance de acadêmicos, incluindo o Dr. Jay Bhattacharya, da Universidade de Stanford, que gerou polêmica depois de desafiar a eficácia dos bloqueios do Covid-19 e outros mandatos pandêmicos. Ele acabou no Twitter “Lista Negra de Tendências,” mantendo suas postagens fora da seção de tendências do site, mostram os documentos.













No entanto, acima dos moderadores comuns havia outro “grupo secreto” que tratou de questões relativas “alto seguidor,” “controverso” e outros usuários notáveis. Conhecido como “Política de Integridade do Site, Suporte de Escalação de Política,” a equipe incluiu executivos de alto nível, como o ex-diretor jurídico, político e de confiança, Vijaya Gadde, o chefe global de confiança e segurança, Yoel Roth e os CEOs Jack Dorsey e Parag Agrawal.

Em um exemplo notável, a equipe de moderação de alto nível esteve envolvida nas decisões de suspender repetidamente a conta Libs of TikTok, que publicava rotineiramente material zombando de liberais e progressistas e acumulou mais de 1,4 milhão de seguidores. Embora a conta tenha sido informada de que havia violado a política do Twitter contra “conduta odiosa”, um memorando interno da empresa divulgado em outubro reconheceu que não havia “diretamente envolvido em comportamento que viola a política de conduta odiosa” afinal.

O grupo ‘Política de Integridade do Site’ adotou um novo argumento, dizendo que a mulher que administrava a conta Libs of TikTok, Chaya Raichik, “incentivou o assédio online”. No entanto, quando as informações pessoais de Raichik foram expostas online, o Twitter se recusou a agir, concluindo que postagens contendo seu endereço residencial e fotos de sua residência não infringiam nenhuma das regras da plataforma.













A divulgação dos documentos foi endossada pelo novo CEO da empresa, Elon Musk, que após assumir o Twitter em outubro demitiu vários altos executivos, incluindo Gadde e Roth, e reverteu algumas decisões anteriores do Twitter, como bloquear permanentemente a conta do ex-presidente Donald Trump.

“Estamos apenas começando nossos relatórios,” Weiss concluiu, prometendo que a próxima parte dos Arquivos do Twitter será publicada em breve pelo jornalista Matt Taibbi, que abriu a série na semana passada com revelações sobre um esforço de toda a empresa para suprimir um relatório prejudicial sobre a família de Joe Biden.