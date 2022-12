Lula será 'vento favorável' para entrada da Bolívia no Mercosul, diz ministro boliviano

Nesta quinta-feira (8), o Ministro das Relações Exteriores da Bolívia,, afirmou à Sputnik que a terceira chegada de Lula à presidência do Brasil pode impulsionar a entrada de La Paz no bloco mercosulino.

“Sem dúvida, a presença de Lula será um vento favorável quando ele assumir a presidência em 1º de janeiro”, disse Mayta ao ser questionada se a eleição do petista ajudar a Bolívia a se tornar membro pleno do Mercosul.

O ministro também chamou atenção para o fato de que os países latino-americanos devem evitar a atuação de outras nações na região, uma vez que a América Latina se deu “ muito mal com a multipolaridade “.

“A integração da América Latina é importante para evitar a má influência de uma superpotência que temos como vizinhos, como os Estados Unidos, mas também outras influências. Às vezes pode-se cair na idealização de certas situações como a multipolaridade e a verdade é que a América Latina se deu muito mal com a multipolaridade ou bipolaridade que existia na época da conflagração da Guerra Fria [1947-1991] entre a União Soviética e os EUA”, afirmou.

Sobre a Rússia, Mayta declarou que a relação entre os dois países é boa, mas que está preocupado com a operação russa na Ucrânia.

“Temos um bom relacionamento com a Federação da Rússia; temos alguns acordos pendentes em relação a um centro de pesquisa nuclear que está sendo construído na Bolívia; nesse contexto, temos um bom relacionamento. Mas estamos preocupados com a crise no Leste Europeu devido à operação militar que eles desdobraram”, afirmou.