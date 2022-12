Ex-funcionário do Tesouro dos EUA revela como a Rússia pode facilmente dobrar suas reservas de ouro

MOSCOU, 9 de dezembro – RIA Novosti. O presidente Vladimir Putin pode dobrar o valor das reservas de ouro da Rússia com apenas uma manobra, segundo o portal especializado Kitco, citando uma nota do financista americano, ex-assessor sênior do Tesouro dos EUA, estrategista de investimentos do Credit Suisse Zoltan Pozar, preparada para clientes.

“O ouro pode chegar a US$ 3.600 a onça se a Rússia responder ao teto do preço do petróleo do G7 aceitando o metal precioso em troca de petróleo bruto”, escreve Pozar, observando que tal movimento seria uma surpresa completa para os americanos.

O financista sugeriu que a Rússia pode “se vingar” do Ocidente pelas sanções e pelo “teto de preço” do petróleo com a decisão de vender combustível por ouro, por exemplo, ao preço de um grama do metal precioso por dois barris de petróleo bruto.

Nesse caso, disse ele, o dólar ficará supervalorizado em relação ao petróleo russo e o preço do ouro dobrará.

As sanções ocidentais ao petróleo na segunda-feira, 5 de dezembro, entraram em vigor: a União Europeia deixa de aceitar o petróleo russo transportado por via marítima, e os países do G7, a Austrália e a União Europeia impõem um limite de preço para o transporte marítimo de US$ 60 por barril.