FBI vê ‘ameaça’ no movimento da Apple – CMIO

A agência disse que todos os dispositivos devem conter backdoors para permitir “acesso legal por design”

O FBI emitiu um alerta sobre as próximas atualizações de segurança para os produtos da Apple, insistindo que os planos da empresa de fortalecer a criptografia de ponta a ponta interferirão nos esforços para rastrear criminosos e terroristas.

A agência soou os alarmes logo depois que a Apple anunciou vários “recursos de segurança avançados” previsto para ser introduzido nos próximos meses – incluindo novas proteções para arquivos armazenados na nuvem – dizendo ao Washington Post que é “profundamente preocupado com a ameaça de ponta a ponta e pose de criptografia de acesso somente do usuário.”

“Isso dificulta nossa capacidade de proteger o povo americano de atos criminosos que vão desde ataques cibernéticos e violência contra crianças até tráfico de drogas, crime organizado e terrorismo”, afirmou. um porta-voz não identificado do FBI disse em um comunicado na quarta-feira. “Nesta era de segurança cibernética e demandas por ‘segurança por design’, o FBI e os parceiros de aplicação da lei precisam de ‘acesso legal por design’.”

Autoridades policiais dos EUA e aliados há muito exigem que empresas de tecnologia forneçam acesso aberto a todos os dispositivos, com o FBI frequentemente citando as consequências de um ataque terrorista de 2015 em San Bernadino, Califórnia, quando os agentes não conseguiram entrar em um telefone Apple usado pelo atirador. Embora a agência tenha pressionado a empresa para ajudá-la a invadir, a Apple recusou, levando a uma longa batalha legal centrada na criptografia.













Somente entre 2015 e 2016, a Apple recebeu pelo menos 11 ordens judiciais separadas para ajudar a polícia a acessar vários dispositivos considerados envolvidos em atividades criminosas, mas se opôs a todas elas. Um tribunal da cidade de Nova York concluiria posteriormente que a Apple não poderia ser obrigada a desbloquear seus telefones com base na Lei de Todos os Mandados de 1789, que o FBI havia citado repetidamente em casos anteriores.

Ao lado de agências no Reino Unido e na Austrália, o Departamento de Justiça dos EUA colocou pressão semelhante sobre outros gigantes da tecnologia no passado. Em 2019, os três países emitiram uma carta aberta ao CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, argumentando que “as empresas não devem projetar deliberadamente seus sistemas para impedir qualquer forma de acesso ao conteúdo.” As autoridades sugeriram que a criptografia poderia interferir nas investigações sobre “os crimes mais graves”, pedindo efetivamente a capacidade de quebrar qualquer dispositivo a qualquer momento.

Os defensores da privacidade, incluindo o famoso denunciante de segurança nacional Edward Snowden, recuaram na tentativa de minar a criptografia forte, dizendo que é impossível criar um backdoor exclusivamente para aplicação da lei e que qualquer brecha de segurança também estará aberta a todos, incluindo maus atores.