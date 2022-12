Ex-presidente peruano, Pedro Castillo, solicitou asilo no México, diz López Obrador

“Ele falou aqui com o escritório, para que me avisassem que ia à Embaixada [do México], mas com certeza o telefone dele já tinha sido grampeado, e que ia pedir asilo, caso lhe abrissem a porta da embaixada […] mas pouco depois tomaram a embaixada com a polícia e também com os cidadãos, cercaram a embaixada e ele nem conseguiu sair, prenderam-no imediatamente”, disse o chefe de Estado em coletiva de imprensa.