Congresso dos EUA propõe aumento anual de 8% nos gastos militares

Uma ausência da passagem da lei até 16 de dezembro ameaçaria o financiamento dos EUA à Ucrânia, com vários republicanos querendo adiar a conclusão da NDAA para o início de 2023 , quando o Partido Republicano assumir a maioria na Câmara dos Representantes, conforme as eleições de meio de mandato de novembro de 2022.

Contrário à proposta do projeto de lei, Biden também quer cancelar o programa de desenvolvimento de míssil de cruzeiro nuclear lançado do mar SLCM-N, que custaria US$ 25 milhões (R$ 130,08 milhões). A NDAA também prevê aumentos para o financiamento da Marinha e do Exército, incluindo benefícios salariais e na habitação aos efetivos, bônus de recrutamento, e um incremento no valor da reserva de minerais críticos do país.