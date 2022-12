Adolescente palestino é morto a tiros por tropas israelenses; são 5 vítimas nas últimas 24 horas

Um adolescente palestino, que supostamente atirou pedras contra motoristas israelenses , foi morto a tiros por tropas israelenses na Cisjordânia na tarde desta quinta-feira (8), disseram as autoridades.

As autoridades do Estado judeu argumentaram que vários suspeitos atiraram pedras e tinas de tinta em carros israelenses que trafegavam perto da vila de Aboud, a noroeste de Ramallah, capital de facto da Palestina.

“Soldados das FDI realizando atividades de rotina na área atiraram nos suspeitos”, disseram os militares, acrescentando que “os alvos foram atingidos”, segundo informações do jornal The Times of Israel.