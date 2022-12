Após pressão dos EUA, Países Baixos planejariam cortar exportação de tecnologia avançada à China

O plano visa restringir o acesso da China à tecnologia de ponta, nomeadamente no que toca às máquinas e know-how necessários para desenvolver semicondutores avançados, de acordo com as fontes da Bloomberg. Esses incluiriam parar as exportações a clientes chineses das máquinas de litografia imersivas da ASML, que permitiriam criar. No entanto, 15% das receitas da ASML vêm da China, mostra seu relatório anual.