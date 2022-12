Reino Unido enfrenta uma década de crescimento perdido – relatório – CMIO

A economia já caiu em uma recessão “curta e superficial”, de acordo com a Confederação da Indústria Britânica

A economia britânica está a caminho de encolher 0,4% no próximo ano, com a inflação permanecendo alta e as empresas suspendendo os investimentos, alertou a Confederação da Indústria Empresarial (CBI) na segunda-feira.

Segundo o relatório, o Reino Unido já caiu em uma “curto e raso” recessão que deixará o investimento empresarial 9% abaixo dos níveis de 2019 e a produtividade 2% abaixo de sua tendência pré-pandêmica no final de 2024. Produtividade e investimento empresarial fracos persistentes “não é um bom presságio para o potencial de crescimento do país”, disse.

A inflação no país, que atingiu uma alta de 41 anos de 11,1% em outubro, foi projetada para uma média de 6,7% no próximo ano e 2,9% em 2024.

O CBI espera que o Reino Unido sofra a segunda pior recessão entre as principais economias, depois da Alemanha.

“A Grã-Bretanha está em estagflação – com inflação vertiginosa, crescimento negativo, queda na produtividade e no investimento empresarial,” Disse o diretor-geral do CBI, Tony Danker. “As empresas veem oportunidades de crescimento em potencial, mas a falta de ‘razões para acreditar’ diante dos ventos contrários está fazendo com que parem de investir em 2023”, ele explicou.

O CBI pediu ao governo que torne o sistema de vistos de trabalho pós-Brexit da Grã-Bretanha mais flexível, ponha fim ao que vê como uma proibição efetiva da construção de turbinas eólicas em terra e dê maiores incentivos fiscais para investimentos.

De acordo com o grupo de lobby, o plano do governo precisa ser construído para aumentar a produtividade e aumentar a oferta de mão de obra, já que o Reino Unido é a única grande economia avançada com menos pessoas trabalhando do que antes da pandemia.

“Veremos uma década perdida de crescimento se nenhuma ação for tomada. O PIB é um simples multiplicador de dois fatores: pessoas e sua produtividade. Mas não temos as pessoas de que precisamos, nem a produtividade”, Danker estressado.

