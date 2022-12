Sanções ocidentais não vão parar a demanda por petróleo russo – Moscou – CMIO

Embargos não podem conter o apetite global por energia, de acordo com Aleksandr Novak

O petróleo russo ainda estará em alta demanda, apesar das últimas sanções da UE às exportações do país, disse o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak na terça-feira.

Sua declaração ocorre no momento em que a UE introduziu uma proibição do petróleo bruto transportado por via marítima da Rússia, juntamente com um limite de preço de US$ 60. Esta última medida recebeu apoio dos países do G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos) e da Austrália.

Segundo Novak, esse tipo de interferência em instrumentos de mercado “certamente afeta” o trabalho de empresas e vendas russas, mas Moscou não vê “qualquer tragédia” nisso.

“O consumo global, o crescimento econômico no mundo devem ser fornecidos com recursos energéticos. Não há muito petróleo no mundo, e o petróleo russo sempre foi e será procurado. Sim, as cadeias de suprimentos vão mudar”, Novak explicou.

Ao impor um teto de preço, os países ocidentais apenas desencadearão mais inflação de energia devido à oferta escassa, disse o ministro, acrescentando que a Rússia vê esses tipos de mecanismos não mercadológicos como inaceitáveis.

“Isso só pode levar a um declínio global no investimento e a uma escassez futura de recursos relevantes. Isso, por sua vez, vai provocar um aumento ainda maior dos preços, que estamos vendo, inclusive nos mercados de gás, por exemplo, onde houve uma decisão artificial de limitar os contratos de longo prazo”, afirmou. disse Novak.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Embarques de petróleo russos para a Europa estão diminuindo – Bloomberg

O funcionário não descartou uma queda na produção de petróleo russa em meio à incerteza após as sanções, mas disse que não seria grande, acrescentando que a Rússia “está fazendo de tudo para garantir que a situação seja estável.”

O vice-primeiro-ministro observou que a produção de condensado de petróleo e gás da Rússia aumentou 2,2% de janeiro a novembro em termos anuais, para 488 milhões de toneladas. A produção de condensado na Rússia foi em média de 10,91 milhões de barris por dia no período relatado, de acordo com cálculos da Reuters.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT