Hungria alerta sobre abastecimento de combustível – CMIO

Pessoas em todo o país estão comprando gasolina em pânico em meio à escassez e ao aumento da demanda

A situação do abastecimento de combustível na Hungria é “crítico,” com pessoas fazendo fila em postos de gasolina em todo o país devido a um forte aumento na demanda, anunciou o grupo de petróleo e gás MOL do país na terça-feira.

Em uma declaração por e-mail, Gyorgy Bacsa, diretor administrativo da empresa, disse que “compras de pânico começaram a causar escassez” e que a única solução era criar condições para aumentar as importações.

Na segunda-feira, a MOL relatou uma escassez de estoques de combustível em toda a sua rede de postos de gasolina depois que muitas pessoas começaram a estocar no fim de semana.

A empresa disse que a falta de combustível foi causada principalmente por importações insuficientes e uma parada da principal refinaria do país devido à manutenção. A MOL acrescentou que estava tentando entregar mais produtos de sua fábrica de processamento na Eslováquia, mas “atingiu os limites de suas capacidades logísticas.”

Anteriormente, uma organização não-governamental chamada ‘Associação de Postos de Gasolina Independentes’ informou que a MOL não forneceu gasolina ou gasóleo a alguns postos de gasolina pela terceira semana consecutiva devido a problemas de abastecimento.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Hungria isenta de teto de preço do petróleo russo – FM

Na terça-feira, Bacsa confirmou à rádio Kossuth que “a capacidade total da MOL não é suficiente para satisfazer as necessidades do mercado húngaro,” acrescentando que cerca de 30% a mais de combustível precisa ser importado.

O desenvolvimento ocorre quando a UE introduziu uma proibição do petróleo bruto transportado por via marítima da Rússia, juntamente com um limite de preço de US$ 60.

A Hungria, que depende fortemente do fornecimento de energia da Rússia, obteve uma isenção do esquema de teto de preços. O país é um opositor declarado das sanções ocidentais e tem repetidamente criticado a iniciativa da UE, dizendo que é “hora boa” Bruxelas percebeu que medidas como esta “prejudicou mais a economia europeia”.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT