Saxo Bank divulga suas ‘previsões ultrajantes’ para 2023 – CMIO

Corretora de investimentos vê ouro subindo para US$ 3.000, Reino Unido votando para voltar à UE e China e Índia revoltando-se contra o dólar armado

O Saxo Bank lançou seu relatório anual “previsões ultrajantes” para o novo ano, dizendo que 2023 será abalado por políticas econômicas de guerra, uma votação do Reino Unido para voltar à União Europeia, a renúncia do presidente francês Emmanuel Macron e uma revolta da China, Índia e OPEP contra a “armamento” do dólar.

“Qualquer crença em um retorno à dinâmica desinflacionária pré-pandêmica é impossível porque entramos em uma economia de guerra global, com todas as grandes potências do mundo agora lutando para reforçar sua segurança nacional em todas as frentes”, disse. O diretor de investimentos da Saxo, Steen Jakobsen, disse em um comunicado. Esse cenário se aplica, acrescentou ele, “seja em um sentido militar real, ou devido a profundas cadeias de suprimentos, energia e até inseguranças financeiras que foram reveladas pela experiência pandêmica e pela invasão russa da Ucrânia.”

O banco de investimento dinamarquês previu que seriam impostos controles de preços generalizados, já que os governos de países como os EUA e o Reino Unido falharam em conter a inflação galopante, contribuindo para um aumento nos preços do ouro para US$ 3.000 a onça. “Em uma economia de guerra, a mão do governo se expandirá impiedosamente enquanto as pressões de preços ameaçarem a estabilidade.” Jakobsen disse, acrescentando que o esforço ocidental para limitar os preços do petróleo russo provavelmente está fadado ao fracasso.













A turbulência política no Reino Unido devastado pela recessão levará a um referendo sobre a reversão do Brexit, depois que o Partido Trabalhista assumir o poder no terceiro trimestre, disse Saxo. o ‘Reunir’ A votação provavelmente vencerá, contribuindo para um desempenho mais forte da libra britânica.

O banco disse que suas previsões para 2023, incluindo um acordo para formar um exército da UE, foram inspiradas em parte por semelhanças entre a Europa de hoje e o estado do continente no início do século 20. “A invasão ucraniana trouxe uma mentalidade de economia de guerra para a Europa em uma escala não vista desde 1945. E não é apenas sobre as capacidades militares lamentavelmente inadequadas na Europa Ocidental, mas também sobre um modelo industrial centrado na Alemanha que foi desafiado existencialmente. pela Europa se isolando do petróleo e gás russo barato e abundante”.

China, Índia e OPEP vão se opor ao domínio dos EUA no sistema monetário global, criando uma união internacional de compensação e um novo ativo de reserva, previu Saxo. Sanções financeiras lideradas pelos EUA contra a Rússia por causa da crise na Ucrânia “enviou ondas de choque” em países não aliados militarmente com Washington, disse o banco.













Outras previsões incluíam o Japão atrelando o iene a 200 em relação ao dólar americano para “Redefinir” seu sistema financeiro, pelo menos um país anunciando a proibição da produção de carne até 2030 e ajustando as leis financeiras para eliminar paraísos fiscais e fechar brechas fiscais para fundos de hedge.

Saxo é conhecido por fazer previsões ousadas com o objetivo de fazer os investidores pensarem nas coisas ultrajantes que podem acontecer no próximo ano. Algumas das previsões do banco para 2022 foram pelo menos direcionalmente precisas, se não precisas em termos de escala. Por exemplo, Saxo disse que uma nova Guerra Fria poderia estourar em várias frentes, e uma corrida espacial acelerada intensificaria a rivalidade EUA-China. O banco também viu o Facebook perder participação de mercado por causa de seu apelo inferior aos jovens. A controladora do Facebook, a Meta Platforms, perdeu dois terços de seu valor de mercado este ano.