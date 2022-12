Rússia e Paquistão concordam em fornecimento de energia – CMIO

A Rússia fornecerá petróleo, gasolina e diesel ao Paquistão a um preço com desconto, anunciou o ministro de Estado do Petróleo, Musadik Malik, na segunda-feira, dias depois de liderar uma delegação do governo a Moscou para negociar o acordo.

Ele não especificou o preço do petróleo com desconto ou se as importações cumpririam o teto de preço de US$ 60 por barril imposto pela UE e pelas nações do G7 ao petróleo transportado por via marítima russa a partir desta semana.

Falando a repórteres, Malik disse que as negociações com Moscou acabaram “mais produtivo do que o esperado.” Ele indicou que seu país está buscando negociar acordos de longo prazo com a Rússia para importações de gás natural liquefeito (GNL), já que atualmente não há fornecedor estável para o Paquistão.

“O governo russo está construindo novas usinas de GNL e ofereceu ao Paquistão iniciar negociações sobre contratos de longo prazo para 2025 e 2026”, disse o ministro.

Segundo Malik, Moscou também tem interesse em fornecer gás natural ao país e negocia agora a construção do gasoduto Pakistan Stream e outro grande projeto de gasoduto.

O Paquistão, o quinto país mais populoso do mundo, tem lutado contra uma grave escassez de energia, e o aumento dos preços globais do petróleo e do gás exacerbou a situação. As importações do combustível tornaram-se cinco a dez vezes mais caras devido ao aumento da procura na UE.

