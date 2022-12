Índia pode cortar imposto de importação de ouro – Bloomberg – CMIO

Nova Délhi está considerando reverter seu recente aumento do imposto de importação sobre o ouro para impedir o influxo ilegal do metal, informou a Bloomberg na segunda-feira citando fontes. De acordo com o relatório, o Ministério do Comércio está considerando reduzir a atual taxa de 12,5% para 10%. A medida pode ser anunciada na apresentação do orçamento no início do próximo ano, ou antes, disseram as fontes.

A Índia aumentou a tarifa sobre as importações de ouro dos 7,5% anteriores em julho. A medida visava reduzir a entrada do metal para estabilizar a moeda indiana. A rupia sofreu uma queda recorde na época devido à alta inflação e aos desequilíbrios comerciais. Após o aumento, as importações de ouro da Índia caíram 23% em julho-setembro em relação ao ano anterior, de acordo com dados do World Gold Council.

No entanto, os alertas de aumento do contrabando começaram a surgir quase imediatamente após a introdução do imposto, com muitos instando o governo a rever a decisão. Especialistas dizem que um imposto de importação mais alto representa um desafio para a indústria doméstica de ouro da Índia, pois aumenta o volume de mercadorias que entram no país não oficialmente.

“O imposto deve estar entre 4% e 6%, onde o governo também obterá uma receita boa o suficiente e o comércio ilícito também não estará lá.” Ashish Pethe, presidente do grupo comercial com sede em Mumbai, disse à agência de notícias.

A Índia é o segundo maior consumidor de ouro do mundo depois da China, com importações em grande parte impulsionadas pela indústria de joias. A Índia importou 651,24 toneladas de ouro no ano fiscal de 2020-21, de acordo com o Ministério do Comércio e Indústria. Essas importações valeram US$ 34,62 bilhões e já aumentaram 33%, para US$ 46,14 bilhões durante 2021-22. Enquanto isso, a Diretoria de Inteligência Tributária (DRI) do país disse na segunda-feira que apreendeu mais de 833 quilos de ouro contrabandeado no valor de ₹ 405,35 crore (US$ 49,5 milhões) até agora neste ano fiscal.

